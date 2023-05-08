رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من أعضاء الوفد المرافق، وذلك فى إطلاق الاستراتيجية القٌطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي



حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.



وجه مدبولى خلال الاجتماع الشكر، لفريد بلحاج ووفد البنك الدولى للجهود التى بذلوها من اجل الانتهاء من الاستراتيجية القُطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٧.

كما أعرب عن تقدير الحكومة لعلاقات الشراكة والتعاون الممتدة مع البنك الدولى

واشاد بدور البنك فى تمويل مشروعات تنموية فى مجالات حيوية متعددة تم تنفيذها فى مصر، على مدار العقود الماضية.





ومن جانبه قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة ملتزمة بإفساح المجال لتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى

واشار إلى ان اللقاءات المختلفة التى يعقدها مع ممثلي القطاع الخاص تكون من اجل تبادل وجهات النظر حول مختلف السياسات الاقتصادية، وتذليل ما قد يواجهونه من صعوبات.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو