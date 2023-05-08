عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  مع فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من أعضاء الوفد المرافق، وذلك فى إطلاق الاستراتيجية القٌطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي


حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وجه مدبولى خلال الاجتماع الشكر، لفريد بلحاج ووفد البنك الدولى للجهود التى بذلوها من اجل الانتهاء من الاستراتيجية القُطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٧.

كما أعرب عن تقدير الحكومة لعلاقات الشراكة والتعاون الممتدة مع البنك الدولى
واشاد بدور البنك فى تمويل مشروعات تنموية فى مجالات حيوية متعددة تم تنفيذها فى مصر، على مدار العقود الماضية.
 


ومن جانبه قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة ملتزمة بإفساح المجال لتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى

واشار إلى ان اللقاءات المختلفة التى يعقدها مع ممثلي القطاع الخاص تكون من اجل تبادل وجهات النظر حول مختلف السياسات الاقتصادية، وتذليل ما قد يواجهونه من صعوبات.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

تسنيم خيري الدكتور مصطفى مدبولى الاستراتيجية الق طرية الجديدة مجموعة البنك الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

قرار جمهوري بقبول استقالة نائب محافظ أسوان من منصبه

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

هخليكي تخسي.. عامل يقيم علاقة مع فتاة وينشر صورا لها وفيديوهات على الفيس

ترشيحاتنا

اتشتمت واتسبّيت| قصة صورة وضعت لاعب الأهلي في مرمى غضب الجماهير.. تفاصيل

العامري فاروق: الأهلي يحتاج الجماهير وعينه على دوري الأبطال ومش هيسيب كهربا

الإمارات ترسل ثلاث طائرات تحمل 115 طنا من المساعدات الإنسانية للسودان.. فيديو

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

خسائر كبيرة.. فيضانات وسيول تضرب مقاطعة جيانجشي بالصين

أدني مستوى في عام .. الدولار يتلقي ضربة قوية أمام الاسترليني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغلقت فتحة الفستان..شاهد دنيا سمير غانم باطلالة تكلفتها فوق ال 30 الف جنيه

في زيارتها مستشفى بروك بـ السيدة زينب| قصة حمار تعاطفت معه ملكة بريطانيا

مئة ومائة جنيه.. سبب وجود نسختين من ورقة الـ100 جنيه في مصر

الأمير تشارلز يرقص مع سامية جمال.. حقيقة صورة أثارت الجدل

فيديو

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

3 سبائك لمرة واحدة.. ضوابط استيراد الذهب بدون جمارك

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

عودة انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ