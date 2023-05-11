تبدأ من 100 دولار.. شهادات الادخار الدولارية بأعلى عائد في هذه البنوك

حظيت شهادات الادخار الدولارية بنصيب كبير من البحث والاطلاع على محرك “جوجل” لمعرفة مصير الشهادات الدولارية في ظل قرارات الفيدرالي مؤخرا برفع سعر الفائدة، متسائلين: “هل سيؤثر هذا الارتفاع على أسعار العائد أم لا؟”، وفي ظل انتظار عقد البنك المركزي المصري اجتماعا يوم الخميس الموافق 18 مايو الجاري، والذي من المقرر فيه أن تناقش لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة.

ويتساءل الكثير من الأشخاص: “هل سيتم رفع الفائدة مرة أخرى أم سيتم تثبيتها؟ الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على أسعار العائد على شهادات الادخار بالدولار”.

شهادة الثبات أجل 3 سنوات

يأتي سعر الفائدة السنوية بين 5.15% سنويا لدورية صرف العائد شهريا، و5.20% لدورية صرف العائد ربع سنوي، و5.25% لدورية صرف العائد نصف سنوية، و5.30% لدورية صرف العائد السنوية.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ شراء الشهادة من 100 دولار، ويعتبر أقل حد أدنى لشراء الشهادات الدولارية في البنوك

شهادة الثبات الدولارية أجل 5 سنوات

يأتي سعر الفائدة السنوية بين 5% لدورية صرف العائد الشهرية، و5.05% لدورية صرف العائد ربع السنوية، و5.10% لدورية صرف العائد نصف السنوية، و5.15% لدورية صرف العائد السنوية.

يبدأ شراء الشهادة من أول 100 دولار.

الشهادات الدولارية في البنك الأهلي المصري

الشهادة الذهبية الجديدة لمدة 3 سنوات

يتراوح سعر الفائدة بين 5.30% بدورية صرف العائد سنوية، و5.25% بدورية صرف نصف سنوية، و5.20% بدورية صرف ربع سنوية و5.15% بدورية صرف شهرية.

الحد الأدنى لشراء الشهادة الذهبية: يبدأ من 500 دولار أمريكي أو مضاعفاتها.

شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل 5 سنوات

يأتي سعر الفائدة بين 5.15% لدورية صرف العائد السنوية، و5.10% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوية، و5.05% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية، و5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية.

الحد الأدنى لشراء شهادة أهل مصر الدولارية: يبدأ من 500 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

شهادة أهل مصر الدولارية بأجل 7 سنوات

يأتي سعر الفائدة بنسبة 5.05% بدورية صرف سنوية، و5% سنويا بدورية صرف نصف سنوية، و4.95% سنويا بدورية صرف ربع سنوية، 4.90% سنويا بدورية صرف شهرية.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من 1000 دولار أمريكي.

الشهادات الدولارية في بنك القاهرة

شهادة البريمو لمدة 3 سنوات

يتراوح سعر الفائدة بين 5.30% سنويًا، و5.25% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوية، و5.20% لدورية صرف العائد ربع السنوية و5.15% لدورية صرف العائد الشهرية.

شهادة البريمو آجال 5 سنوات

يأتي سعر الفائدة بين 5.15% للعائد السنوي، و5.10% سنويا دورية صرف العائد نصف السنوية، و5.05% سنويا دورية صرف العائد ربع السنوية، و5% سنويا دورية صرف العائد الشهرية.

شهادة البريمو آجال 7 سنوات

يصل سعر الفائدة إلى 5.05% بدورية صرف سنوية، و5% سنويا بدورية صرف نصف سنوية، و4.95% سنويا بدورية صرف ربع سنوية، و4.90% سنويا بدورية صرف شهرية.

ويبدأ شراء الشهادة من أول 100 دولار.

الشهادات الدولارية من البنك التجاري الدولي CIB

– شهادة أجل 3 سنوات: سعر الفائدة السنوي يصل إلى 5.25% يصرف شهريا.

– شهادة أجل 5 سنوات: سعر الفائدة يصل إلى 5% سنويا بدورية شهرية لصرف العائد.

– شهادة أجل 7 سنوات: سعر الفائدة سنويا يصل إلى 4% ويصرف العائد شهريا.

ويبدأ الحد الأدنى لشراء أي شهادة دولارية من هذه الشهادات من 1000 دولار

شهادة ادخار البنك الأهلي الدولارية

وفيما يخص الاقتراض، فيمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة من أي فرع يتبع البنك وفقًا للتعليمات المعلنة، ولا يمكن استرداد شهادة الادخار الدولارية إلا بعد سريان مدة 6 أشهر، وتمتاز هذه الشهادة بأن العائد ثابت طوال مدة الشهادة، ويمكن احتساب العائد اعتبارا من اليوم التالي لتشغيل الشهادة وشرائها.

- ويمكن الادخار فيها من خلال جميع فروع البنك أو عن طريق تطبيق الأهلي نت تيسيرًا على العملاء.

قرار الفيدرالي الأمريكي وتأثيره على شهادة الادخار الدولارية

شهادة ادخار البنك الأهلي الدولارية

وفيما يخص الاقتراض، فيمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة من أي فرع يتبع البنك وفقًا للتعليمات المعلنة، ولا يمكن استرداد شهادة الادخار الدولارية إلا بعد سريان مدة 6 أشهر، وتمتاز هذه الشهادة بأن العائد ثابت طوال مدة الشهادة، ويمكن احتساب العائد اعتبارا من اليوم التالي لتشغيل الشهادة وشرائها.

- ويمكن الادخار فيها من خلال جميع فروع البنك أو عن طريق تطبيق الأهلي نت تيسيرًا على العملاء.