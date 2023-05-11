4 صدامات عربية.. نتائج قرعة كأس آسيا 2023

أقيمت منذ قليل قرعة بطولة كأس آسيا 2023 للمنتخبات، في صالة دار الأوبرا بكتارا في العاصمة القطرية “الدوحة”.

وأسفرت قرعة كأس آسيا عن 4 صدامات عربية، إذ تواجد منتخب قطر مع لبنان في المجموعة الأولى، والإمارات مع فلسطين في المجموعة الثالثة، والأردن مع البحرين في المجموعة الخامسة، والسعودية مع عمان في المجموعة السادسة.

وجاءت نتائج قرعة كأس آسيا 2023 كالتالي:

المجموعة الأولى: قطر، الصين، طاجيكستان، لبنان

المجموعة الثانية: أستراليا، أوزبكستان، سوريا، الهند

المجموعة الثالثة: إيران، الإمارات، هونغ كونغ الصين، فلسطين

المجموعة الرابعة: اليابان، إندونيسيا، العراق، فيتنام

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين

المجموعة السادسة: السعودية، تايلاند، قرغيزستان، عُمان

وتقام البطولة في قطر خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024، حيث يشارك في النهائيات 7 منتخبات سبق لها الفوز باللقب.





ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.