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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل مميز من شاومي بنفس إمكانيات الفلاجشيب.. سعر ومواصفات

Redmi Note 12 Pro
Redmi Note 12 Pro Plus

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، سلسلة Redmi Note 12 في الأسواق العالمية،  والتي تتضمن ثلاثة هواتف جديدة هي: Redmi Note 12 و Redmi Note 12 Pro و Redmi Note 12 Pro Plus، وتتميز هذه الإصدارات بشاشة OLED كبيرة مع معدل تحديث عالٍ وبطارية كبيرة نسبيا، مما يجعلها هواتف ذكية مميزة من بنفس إمكانيات الفلاجشيب.

سعر ومواصفات شاومي Redmi Note 12 Pro Plus

ويأتي الإصدار المتميز من شاومي Redmi Note 12 Pro Plus، مع شاشة كبيرة بقياس 6.67 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتدعم الشاشة سرعة لمس 240 هرتز، وتدعم معدل سطوع يصل إلى 900 شمعة، وهي محمية بزجاج Gorilla Glass 5.

 

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يتم تشغيل هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus، بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 1080،  ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع  UFS 2.2.

Redmi Note 12 Pro Plus

ويتمتع هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus، بكاميرا خليفة ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 200 ميجابكسل، بمستشعر HPX من سامسونج يدعم التقريب البصري OIS، متصل بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

Redmi Note 12 Pro Plus

يحزم هاتف Redmi Note 12 Pro Plus، بطارية بقوة 4980 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 120 وات وفقا لمعيار HyperCharge، والذي يشحن البطارية من صفر إلى 100% في حوالي 19 دقيقة فقط.

Redmi Note 12 Pro Plus

وتشمل المواصفات المتبقية بهاتف Redmi Note 12 Pro Plus، دعم شبكات الجيل الخامس 5G، ومكبرات صوت استريو، ومستشعر بصمات الأصابع على الإطار الجانبي للأمان البيومترى.

وذلك إلى جانب محرك خطي X-axis للحصول على ردود فعل لمسية أفضل، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر وتقنية Dolby Atmos، كما يدعم الهاتف مقاومة الماء وفقا لمعيار IP53، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم MIUI 13، المستندة على نظام التشغيل Android 13.

ويبلغ سعر هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus، في مصر مقابل سعر حوالى 17 ألأف و 850 جنيه مصري، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت.

Redmi Note 12 Pro Plus
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