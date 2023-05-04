مفاجأة من شاومي لعشاق هاتفها الأيقوني Xiaomi 13 Ultra

في مفاجأة جديدة قدمت شركة شاومي Xiaomi الصينية، لعشاق هواتفها الرائدة فرصة جديدة لشراء هاتف Xiaomi 13 Ultra، وذلك من خلال إطلاق إصدار محدود من الهاتف في السوق الصيني بـ ختيارات ألوان جديدة عصرية وجذابة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، خلال الشهر الماضي، أعلنت شاومي عن هاتفها الرائد 13 Ultra بـ 4 خيارات من الألوان وهي الأسود والأبيض والأخضر الزيتوني، ولكنها قررت تزويد هاتفها الأيقوني بثلاثة خيارات جديدة للألوان الحصرية في الشوق الصيني.

إصدار مميز من هاتف Xiaomi 13 Ultra

وتشمل خيارات الأوان الجديدة لهاتف Xiaomi 13 Ultra: الأزرق السماوي Starry Sky Blue، والبرتقالي Cabernet Orange، والأصفر Ginkgo Yellow.

إصدار مميز من هاتف Xiaomi 13 Ultra

وتتميز جميع المتغيرات الثلاثة الجديدة لـ 13 Ultra بإطار من الألومنيوم الأسود، التغيير الآخر في خيارات الألوان الجديدة هو حلقة الكاميرا التي تأتي بلون الجرافيت الداكن مقارنة بالخيار النحاسي الذي يظهر في ألوان الإطلاق.

إصدار مميز من هاتف Xiaomi 13 Ultra

وستتوفر خيارات ألوان Xiaomi 13 Ultra الثلاثة الجديدة بكميات محدودة من متجر شاومي الصيني Xiaomi China الرسمي عبر الإنترنت اعتبارا من يوم السبت الموافق 6 مايو، وستتوفر فقط بسعة 16 رام + 512 جيجابايت مقابل سعر 6499 يوان صيني، أو941 دولار أمريكي (أي ما يعادل 29 ألفا و 129 جنيه مصرى).

إصدار مميز من هاتف Xiaomi 13 Ultra

وتتضمن المواصفات الأخرى بالهاتف، شاشة كبيرة بقياس 6.73 بوصة، من نوع AMOLED، بجودة عرض Quad HD+، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، تدعم تقنية المجال الديناميكي العالي HDR10 + ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 240 هرتز، ومحمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.

إصدار مميز من هاتف Xiaomi 13 Ultra

ويتم تشغيل هاتف Xiaomi 13 Ultra، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPPDDR5X وتخزين داخلى يصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.

ويتميز الهاتف بإعداد رباعي للكاميرا الخلفية، يضم مستشعرا أساسيا بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بزاوية فائقة الاتساع 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي 50 ميجابكسل، ويتميز نظام الكاميرا ببصريات Leica Summicron ويدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K وتسجيل الفيديو Dolby Vision HDR، وتعتني الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل بصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل الجهاز ببطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع سلكي بقدرة 90 وات وشحن لاسلكي 50 وات وإمكانيات الشحن اللاسلكي العكسي.