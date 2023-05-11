عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تعلن نقل سفاراتها من الخرطوم إلى بورتسودان مؤقتا

تركيا
تركيا

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس نقل السفارة التركية في السودان إلى ميدنة بورتسودان بشكل مؤقت بسبب الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.

وقال وزير الخارجية التركي في تصريحات تليفزيونية، إن موظفي السفارة التركية في السودان غادرو العاصمة الخرطوم إلى مدينة بروتسودان بشكل مؤقت على خلفية الاشتباكات.

وأضاف أوغلو، أن هناك معارك عنيفة تدور في محيط السفارة التركية بالخرطوم، موضحا: "قررنا نقل سفارتنا بشكل مؤقت إلى بورتسودان، وبالفعل وصل زملاؤنا الموظفون اليوم إلى بورتسودان".

وأشار أوغلوا إلى تعرض سيارة السفارة لإطلاق نار وأصابتها العديد من الرصاصات أثناء الاستعداد للنقل في 6 مايو الجاري، لافتا إلى أن المليشيات المسلحة جربوا أسلحة أكثر قوة، ووقع هجوم آخر على طائرت تركية.

وأكد أن تركيا لا تقف مع طرف ضد آخر في السودان بل تحترم الطرفين".

دعوة عاجلة من الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في السودان

السودان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو السفارة التركية بورتسودان القوات المسلحة السودانية الخرطوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

مفيش تعويم.. توقعات دولية بعدم تغيير سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

الكاف يوجه صدمة لـ الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

ضبط وإحضار لأستاذ جامعي هتك عرض سيدة أربعينية

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

موضوعات متعلقة

مستشار رئيس جنوب السودان: الدعم السريع لا يمكن أن يكون بديلا للجيش

دعوة عاجلة من الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في السودان

مستشار رئيس جنوب السودان: سندعو كل الأطراف والقوى السياسية للحوار

جنوب السودان: طالبنا بوجود مناديب من كل طرف لإجراء حوار متكامل

مستشار رئيس جنوب السودان: سنعقد قمة لدول الجوار بمصر لحل أزمة الخرطوم

مستشار رئيس جنوب السودان: الدول المجاورة تريد التوصل إلى حل لهذه الأزمة

الأمم المتحدة تواصل استمرار جهودها للاستجابة للأزمة الإنسانية في السودان

مساعد وزيرة الهجرة: استمرار الجهود لعودة كافة المصريين من السودان

ترشيحاتنا

مسؤول أمريكي يتهم جنوب أفريقيا بتزويد روسيا بالأسلحة

ماذا يحدث عند قراءة سورة النبأ بعد العصر؟.. النبي أوصى بها لـ3 أسباب

ضربة روسية.. مستثمر أمريكي كبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن التخلي عن الدولار

الحوار الوطني| رئيس غرفة سياحة الأقصر: عايزين استثمارات بصوا على شرم والغردقة

إعلان عاجل من وزير دفاع بولندا بشأن سقوط صاروخ روسي على بلاده

أسرع دعاء لقضاء الحاجة.. احرص عليه وقت السحر وقبيل الفجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

الحفر كتير.. تصرف غريب من سائق بريطاني مع السياح جنوب لندن

ارتفاع هرمون الكورتيزول يسبب أعراضا غير متوقعة.. تعرف عليها

عمرها 20 مليون عام.. طالبة تعثر على سن حيوان مفترس في بريطانيا|صور

فيديو

اللبنانيون مصريون بالأساس وهاجروا قبل 1400 سنة .. ما القصة ؟ "فيديوجراف"

كارثة تهدد الملايين بهذه المناطق | ماذا يحدث في مياه البحار؟

خطة لزيادة الزائرين.. السياحة على مائدة الحوار الوطني| تغطية خاصة

أول امرأة تشغل هذا المنصب.. نقيب الفلاحين بكفر الشيخ سيدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ