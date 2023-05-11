تركيا تعلن نقل سفاراتها من الخرطوم إلى بورتسودان مؤقتا

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس نقل السفارة التركية في السودان إلى ميدنة بورتسودان بشكل مؤقت بسبب الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.

وقال وزير الخارجية التركي في تصريحات تليفزيونية، إن موظفي السفارة التركية في السودان غادرو العاصمة الخرطوم إلى مدينة بروتسودان بشكل مؤقت على خلفية الاشتباكات.

وأضاف أوغلو، أن هناك معارك عنيفة تدور في محيط السفارة التركية بالخرطوم، موضحا: "قررنا نقل سفارتنا بشكل مؤقت إلى بورتسودان، وبالفعل وصل زملاؤنا الموظفون اليوم إلى بورتسودان".

وأشار أوغلوا إلى تعرض سيارة السفارة لإطلاق نار وأصابتها العديد من الرصاصات أثناء الاستعداد للنقل في 6 مايو الجاري، لافتا إلى أن المليشيات المسلحة جربوا أسلحة أكثر قوة، ووقع هجوم آخر على طائرت تركية.

وأكد أن تركيا لا تقف مع طرف ضد آخر في السودان بل تحترم الطرفين".