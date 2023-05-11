دعوة عاجلة من الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في السودان

حثَّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الخميس، الدول التي لها نفوذ في إفريقيا على المساعدة في إنهاء القتال بالسودان، وقال إن الطرفين المتحاربين انتهكا القانون الإنساني الدولي، حسبما أفادت رويترز.

وقال تورك في جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف :“أستغل هذه الفرصة لأحث جميع الدول ذات النفوذ في المنطقة على التشجيع، بكل الوسائل الممكنة، على حل هذه الأزمة”.

وأضاف تورك “أدين بشدة هذا العنف الطائش، الذي داس فيه الجانبان على القانون الإنساني الدولي”. على حد قوله.

وحثت بريطانيا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على الضغط من أجل المساءلة بشأن العنف في السودان.