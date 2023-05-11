عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تواصل استمرار جهودها للاستجابة للأزمة الإنسانية في السودان

صدى البلد

أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق" أن الأمم المتحدة وشركاءها تواصل تكثيف الجهود للاستجابة للأزمة الإنسانية الناجمة عن القتال في السودان، مشيراً إلى أن برنامج الأغذية العالمي يخطط لتوسيع نطاق المساعدة الطارئة لنحو 4.9 مليون شخص خلال الأشهر المقبلة في المناطق التي يسمح فيها الوضع الأمني بذلك.
وذكر "فرحان حق" أن برنامج الأغذية العالمي يهدف إلى الوقاية من سوء التغذية الحاد المعتدل وعلاجه لنحو 600 ألف طفل دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، وأشار البرنامج إلى توقعات بارتفاع انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات قياسية في السودان بسبب الصراع، حيث من المتوقع أن يتأثر أكثر من 19 مليون شخص.
وأكد المسؤول الأممي أن الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة - التي يديرها برنامج الأغذية العالمي - تقوم باستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين مدينتي بورتسودان وأديس أبابا، لضمان تدفق المساعدات الأساسية ووصول العاملين في المجال الإنساني.
بدوره حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن النساء والفتيات النازحات بسبب النزاع يتعرضن بشكل متزايد لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال والاعتداء الجنسيين.
وأفاد الصندوق الأممي بمحدودية الوصول إلى خدمات الوقاية والاستجابة في العاصمة الخرطوم وفي جميع أنحاء البلاد، ويرجع ذلك إلى نقص الوقود والإمدادات وتدمير ونهب مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات، حيث يعمل الصندوق مع شركائه في المجال الإنساني على إنشاء مساحات آمنة للنساء والفتيات في الدول التي تستضيف نازحين داخليا، كما يساعد في توسيع الخدمات عن بُعد لدعم الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

عاجل|زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الإثنين

ميدو يطالب اتحاد الكرة بالاعتذار لنادي بروكسي بسبب أخطاء حكم مباراة الزمالك

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

قرار ضبط وإحضار لأستاذ جامعي بتربية رياضية المنصورة لهتك عرض سيدة أربعينية

أسعار اللحوم الآن | حقيقة وتفاصيل إغلاق محلات الجزارة شهرين

أسعار الحديد تتراجع بقوة على مستوى العالم.. وهذا ثمن الطن الآن بمصر

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

ترشيحاتنا

طليقة من يؤتمن على العرض.. محامية توضح حقوقها بعد رميها في الشارع

مكون من 3 طوابق.. القصة الكاملة لانهيار منزل بسوهاج ووفاة 3 أشخاص|شاهد

فرحة بعد يومين.. التفاصيل الكاملة لوفاة كيرلس عريس ملوي في حادث| صور

أطاحت به سيارة ملاكي.. مصرع عامل دليفري في حادث على كوبري فيصل

هل تنخفض أسعار الذهب بعد إعفاء وارداته من الضريبة والرسوم؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية والمستشار الأمريكي يطالبان بوقف التصعيد ضد غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجمه كالبطاطس وعمره بالمليارات.. نيزك محتمل يضرب سطح منزل في أمريكا| شاهد

أثناء لعبة الغميضة..نهاية مأساوية لفتاة مراهقة في أمريكا.. ماذا حدث؟

بعد ضبط لحوم فاسدة في شبرا الخيمة.. إزاي نكتشفها بسهولة؟

التراجع الكبير| العلف يسجل رقما جديدا.. والفراخ تنخفض بشكل ملحوظ

فيديو

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ