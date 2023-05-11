خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

كشفت الفنانة عائشة بن أحمد ، عن أسباب تخوفها من فكرة الزواج وذلك بعد تقديمها مسلسل مذكرات زوج فى رمضان الماضي .

وقالت عائشة بن أحمد في برنامج Its Show time : متخوفة من فكرة الزواج لأنه يحتاج إلى مجهود كبير وذكاء فى التعامل ، وبالتالي فإنه من القضايا الحياتية الصعبة.

خائفة

وأضافت عائشة بن أحمد: أنا بخاف، ومش عارفة لما أتجوز ويبقى أنا وواحد تاني مقفول علينا بيت هبقى عاملة إزاي، هكمل إزاي، فببقى خايفة.

وأوضحت عائشة بن أحمد: مسلسل مذكرات زوج محايد، ليس مع الرجل ولا الفتاة، والفكرة التى قدمها العمل وهى ضرورة التواصل بين الزوجين وهو ما اراه ايضا شيئ ضرورى من اجل استمرار العلاقة.

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