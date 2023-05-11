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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

الفنانة عائشة بن
الفنانة عائشة بن أحمد

كشفت الفنانة عائشة بن أحمد ، عن أسباب تخوفها من فكرة الزواج وذلك بعد تقديمها مسلسل مذكرات زوج فى رمضان الماضي .

عائشة بن أحمد تكشف سر تخوفها من الزواج

وقالت عائشة بن أحمد في برنامج Its Show time : متخوفة من فكرة الزواج لأنه يحتاج إلى مجهود كبير وذكاء فى التعامل ، وبالتالي فإنه من القضايا الحياتية الصعبة.

 

خائفة

 

وأضافت عائشة بن أحمد: أنا بخاف، ومش عارفة لما أتجوز ويبقى أنا وواحد تاني مقفول علينا بيت هبقى عاملة إزاي، هكمل إزاي، فببقى خايفة.

 

وأوضحت عائشة بن أحمد: مسلسل مذكرات زوج محايد، ليس مع الرجل ولا الفتاة، والفكرة التى قدمها العمل وهى ضرورة التواصل بين الزوجين وهو ما اراه ايضا شيئ ضرورى من اجل استمرار العلاقة.
ولمتابعة المزيد حول راي الفنانة عائشة بن أحمد في الزواج .. تابع الفيديو جراف التالي:

عائشة بن احمد مسلسل مذكرات زوج رمضان الماضي Its Show time متخوفة من فكرة الزواج

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