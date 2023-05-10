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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عائشة بن أحمد تكشف سر تخوفها من الزواج

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

كشفت الفنانة عائشة بن أحمد ، عن أسباب تخوفها من فكرة الزواج وذلك بعد تقديمها مسلسل مذكرات زوج فى رمضان المنصرم.

وقالت عائشة بن أحمد في برنامج Its Show time : متخوفة من فكرة الزواج لأنه يحتاج إلى مجهود كبير وذكاء فى التعامل ، وبالتالي فإنه من القضايا الحياتية الصعبة.

وأضافت عائشة بن أحمد: أنا بخاف، ومش عارفة لما أتجوز ويبقى أنا وواحد تاني مقفول علينا بيت هبقى عاملة إزاي، هكمل إزاي، فببقى خايفة.

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عائشة بن احمد 

وأوضحت عائشة بن أحمد: مسلسل مذكرات زوج محايد، ليس مع الرجل ولا الفتاة، والفكرة التى قدمها العمل وهى ضرورة التواصل بين الزوجين وهو ما اراه ايضا شيئ ضرورى من اجل استمرار العلاقة.

يذكر أن مسلسل مذكرات زوج بطولة كل من الفنان طارق لطفي والفنان خالد الصاوي وعائشة بن أحمد وعمر الشناوي وسماء إبراهيم وريهام الشماشرجي وندى عابدين وعدد من الشباب، والمسلسل من سيناريو محمد سليمان عبدالمالك ومن إخراج تامر نادي.

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