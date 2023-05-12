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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 12 مايو 2023 : تكوين صداقات ‏

برج الثور اليوم
برج الثور اليوم

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، وهو من الأبراج الترابية التي تتسم بالطيبة المفرطة، وحب الخير للغير، لكنه في نفس الوقت عنيد وعصبي إلى أبعد الحدود.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

حظهم وحش .. الأبراج الأسوأ في مايو 2023 | أنت منهم ؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 11 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

توقعات برج الثور وحظك اليوم الجمعة 12 مايو 2023

قم بتوجيه طاقات الكون لفعل ما بوسعك معهم، اقضِ يومًا في المنزل إن أمكن واجعل نفسك ومن تحب تشعر بالرعاية. 

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

قد تربط أحلامك وتستكشف كل الاحتمالات التي تخبئها لك الحياة، يمكن لأولئك الذين هم بالفعل في علاقات أن يجربوا نهجًا أكثر استرخاءً اليوم، وأن يفعلوا شيئًا جديدًا مع الحبيب ويترك كل شيء آخر للغد.

توقعات برج الثور صحيا

قد تزعجك بعض الأمراض البسيطة المتعلقة بالعيون والأذنين والحلق اليوم، ومع ذلك ، فإن الصحة العامة ستكون جيدة، أنت بحاجة إلى حياة منزلية ومهنية متوازنة.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

المكاسب في مكان العمل ووفرة الفرص في انتظارك اليوم، تواصل مع أولئك الذين كنت تؤجلهم وتكوين صداقات جديدة، افعل كل ما هو مطلوب منك وستتحدث النتائج عن نفسها.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

احترس من الإهمال والإيمان الأعمى بوعود الآخرين، ضع في اعتبارك المخاطر المحتملة بعناية قبل الشروع في الانغماس ووضع خطة معقولة للمستقبل.

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