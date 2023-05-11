حظهم وحش .. الأبراج الأسوأ في مايو 2023 | أنت منهم ؟

يتوقع خبراء الأبراج الحظ السيء والأحداث غير السارة لبعض المواليد خلال شهر مايو 2023 الجاري، ويعتبر هؤلاء الأقل حظا هذا العام.

ونستعرض في هذا التقرير الأبراج الأسوأ حظا في مايو 2023.

1- برج الحمل

مواليد برج الحمل يعانون من بعض الأزمات الصحية في المنتصف الثاني من شهر مايو 2023.

2- برج السرطان

أما برج السرطان فإنه من الأبراج ذات الحظ السيء في شهر مايو 2023، ويعانون من أزمة اقتصادية كبيرة.

3- برج الجدي

وعن مواليد الجدي فهؤلاء يعانون من أزمة عاطفية كبيرة يمكن أن يؤدي بهم الحال إلى الانفصال أو الطلاق في نهاية الشهر الجاري.

4- برج العقرب

مواليد العقرب أيضا من أصحاب الحظ السيء في شهر مايو، فإنهم يحاولون تخطي العقبات لكن لا يستطيعون وتتراكم عليهم الديون.