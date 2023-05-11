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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظهم وحش .. الأبراج الأسوأ في مايو 2023 | أنت منهم ؟

الابراج
الابراج

يتوقع خبراء الأبراج الحظ السيء والأحداث غير السارة لبعض المواليد خلال شهر مايو 2023 الجاري، ويعتبر هؤلاء الأقل حظا هذا العام.

ونستعرض في هذا التقرير الأبراج الأسوأ حظا في مايو 2023.

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برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 11 مايو 2023 : وازن في إنفاقك

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برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 11 مايو 2023 : وقت للراحة

1- برج الحمل

مواليد برج الحمل يعانون من بعض الأزمات الصحية في المنتصف الثاني من شهر مايو 2023.

2- برج السرطان

أما برج السرطان فإنه من الأبراج ذات الحظ السيء في شهر مايو 2023، ويعانون من أزمة اقتصادية كبيرة.

3- برج الجدي

وعن مواليد الجدي فهؤلاء يعانون من أزمة عاطفية كبيرة يمكن أن يؤدي بهم الحال إلى الانفصال أو الطلاق في نهاية الشهر الجاري.

4- برج العقرب

مواليد العقرب أيضا من أصحاب الحظ السيء في شهر مايو، فإنهم يحاولون تخطي العقبات لكن لا يستطيعون وتتراكم عليهم الديون.

الأبراج برج السرطان برج الجدي برج الحمل برج العقرب برج الميزان حظك اليوم مواليد برج الحمل

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