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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 11 مايو 2023 : وازن في إنفاقك

صدى البلد

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الخميس 11 أبريل على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

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برج الجدي وحظك اليوم الخميس 11 مايو 2023

﻿لتحقيق أقصى استفادة من ذلك ركز على الاستماع إلى صوتك الداخلي والثقة به، أظهر لنفسك من خلال التماسك والذهاب إلى ما تريده وتتخيله حقًا، تحلى بالصبر، واتبع غرائزك وركز على اتخاذ إجراءات ذات مغزى من أجل الاقتراب أكثر نحو تحقيق أهدافك.

برج الجدي وحظك اليوم صحياً

﻿لا تدع المشاعر المتوترة تسيطر على عقلك، يعد الحصول على الدعم المناسب أمرًا مهمًا لإعادة الشحن سواء كان ذلك من رفقة جيدة أو قضاء وقت أكثر هدوءًا مع نفسك. 

برج الجدي وحظك اليوم مهنياً

إذا كان يجب اتخاذ قرار بين خيارين يبدو أنهما جيدان فركز على الخيار الذي يأتي من شعورك الغريزي ومن المرجح أن يحقق أكبر فائدة على المدى الطويل، قد تأتي الحلول الإبداعية في طريقك لذا تأكد من الاستماع إليها وتطبيقها عند الضرورة.  

برج الجدي وحظك اليوم عاطفياً

هناك زيادة في المودة في الطريق ولكن في الوقت نفسه يمكن أن يُطلب منك المزيد من الحرية في الشراكة، يمكن للتواصل مع الشخص المناسب أن يأخذك إلى المستوى التالي، لذا كن على دراية بالأشخاص الذين تقابلهم وتتفاعل معهم.

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

على الرغم من أن الإنفاق اليوم أمر محتمل للغاية، فعليك إيجاد التوازن في كل ما تفعله، يعد تطبيق الانضباط أمرًا مهمًا إذا كنت ترغب في الاقتراب من تحقيق الأمن المالي.

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