تامر أمين : درس تحرير سيناء قوة الدولة حربًا وسلامًا وقانونًا

قال الإعلامي تامر أمين خلال حديثه بمناسبة عيد تحرير سيناء إن أهم ما تعلمه المصريون من استعادة سيناء “فكرة الدولة” وقدرتها على إدارة الأزمات بكل أدواتها.

وأضاف “أمين” خلال برنامجه آخر النهار، “الدولة لما قررت الحرب في حرب أكتوبر 1973 كانت عارفة إن ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة، واستعادت الكرامة قبل الأرض، وكسرت أسطورة الجيش الذي لا يُقهر”.

وتابع الإعلامي، :“وبنفس القوة، تحولت مصر إلى السلام من موقع قوة، وخاضت مفاوضات ناجحة بقيادة محمد أنور السادات، ثم استكملت استرداد كامل الأرض عبر التحكيم الدولي في طابا.”

وأكد تامر أمين، أن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على استخدام كل أدواتها: “نحارب وقت ما لازم نحارب، ونتفاوض وإحنا أقوياء، ونكسب بالقانون لما يكون ده الحل.”

واختتم حديثة قائلآ، “الدرس الحقيقي إن الدولة القوية هي اللي ماضيها متصل بحاضرها وبتبني بيه مستقبلها.. وده اللي يخلينا نرفع راسنا ونفخر إننا مصريين.”