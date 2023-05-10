بيخافوا من العين.. أبراج تربط كل حياتها بالحسد| أنت منهم؟

يتوهم بعض مواليد الأبراج بانهم محسودين، خاصة عند وقوع أي إصابات أو مشكلة سواء في الحياة الشخصية أو المهنية، ولا يحبون التحدث عن حياتهم أمام الغرباء.

ونستعرض في هذا التقرير الأبراج التي تخاف وتتوهم بالحسد والعين.

1- برج الميزان

يتوهم دائما برج الميزان بأنه محسود، خاصة عندما تقع مشكلة في حياته الزوجية.

2- برج العقرب

كما يعاني مواليد برج العقرب التركيز في التفاصيل، خاصة إذا تحدث معه شخص غريب ظنا منه أنه يحسده.

3- برج الثور

أما برج الثور فإنه لا يحب استعراض اي شيء عن حياته الخاصة على السوشيال ميديا حتى لا يتعرض للعين أو الحسد.

4- برج الجدي

وعن برج الجدي فإنه يخشى من الحسد والعين ويربط كل احداث حياته به.