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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

العين صابتهم.. أبراج تعاني من الحسد في شهر مايو| أنت منهم؟

أبراج تعاني من الحسد
أبراج تعاني من الحسد في شهر مايو

يعاني بعض مواليد الأبراج من الحسد والعين في شهر مايو 2023، حيث يصاب البعض بالأمراض أو الفقر نتيجة للحسد من الآخرين.

ونستعرض في هذا التقرير الأبراج التي تعاني من الحسد في شهر مايو 2023.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 8 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

1- برج الثور

يعاني مواليد الثور من الحسد والعين من الآخرين حيث يصاب ببعض الأمراض التي تطيل علاجها.

2- برج الجدي

كما يعاني مواليد الجدي من الحسد في شهر مايو من أصدقائه بسبب أموره السهلة خلال الفترة الماضية.

3- برج السرطان

أما برج السرطان فيقع في بعض المشكلات نتيجة للسحر والحسد من أقرب الأقربين.

4- برج الحمل

وعن برج الحمل فإن الخبراء يحذرونه من التقرب من الأشخاص الذين يحاولون التقرب منه دون داعٍ.

الأبراج الحسد والعين شهر مايو 2023 برج السرطان برج الجدي برج الثور مواليد الأبراج

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