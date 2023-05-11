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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 11 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

صدى البلد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 2023، يبحث عنها الكثير من الأشخاص بطريقة مستمرة، لمتابعة الأحداث، ومعرفة ماذا يحدث في يومه الروتيني بناء على تنبؤات خبراء الفلك.

ونستعرض توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 11 مايو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي.

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برج الحمل وحظك اليوم الخميس 11 مايو 2023

القمر في وضع معاكس، كن واقعيا في توقعاتك ولا تبالغ في مطالبك، أما عاطفيا واجتماعيا الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقاوم أي إحباط فالمثابرة والإصرار هما نقاط قوتك.

برج الثور وحظك اليوم الخميس 11 مايو 2023

مهنيا: الوضع الفلكي يجعلك اليوم أكثر استعدادا للتعاون والتطور والتصرف بإيجابية، أما عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يمنحك الفرصة لتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحب ومع من تثق بهم.

برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 11 مايو 2023

ماليا ومهنيا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال واليوم يجب ألا تغامر وعليك أن تفكر في كيفية تنمية أعمالك ووضعك المالي، عاطفيا واجتماعيا: اهتم اليوم باللباقة من أجل إقامة علاقات صحية تربطك بالأحباب والأصحاب.

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 11 مايو 2023

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول اليوم أن توطد علاقتك بشريك حياتك لتصمد أمام العواصف، مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتجنب أي مغامرات في الحركة والإنفاق، واهتم بحماية حقوقك.

برج الأسد وحظك اليوم الخميس 11 مايو 2023

مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك وألا ترفض تعاون البعض معك واهتم بصحتك، عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بعدم إعلان أخبارك وابتعد عن الفخر بنفسك.

برج العذراء وحظك اليوم الخميس 11 مايو 2023

عاطفيا وعائليا: القمر في منزل الحب يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأهل والأحباب، مهنيا وعائليا: تنفرج أساريرك وتبدو أكثر استعدادا للتفاهم مما يساعدك على إيجاد حلول لمشاكل عالقة.

برج الميزان وحظك اليوم الخميس 11 مايو 2023

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق ويخلق قلقا في الأجواء، وقد تكون بداخلك شكوك تدفعك للبحث والتنقيب، مهنيا وعائليا: حتى لو كانت هناك ضغوط، حاول أن تتعامل معها بحكمة وذكاء، وتجاهل أي محاولة لاستفزازك.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 11 مايو 2023

من 23 /10 إلى 22 /11 عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل العلاقات يمدك باللباقة والدبلوماسية مع المحيطين بك، مهنيا وماليا: تستطيع أن تحقق مكاسب وتنتهز الفرص، كما أن المريخ بمنزل الحظ يمدك بحدس ممتاز للقيام بخيارات موفقة.

برج القوس وحظك اليوم الخميس 11 مايو 2023

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يطالبك بالتأني والتفكير في عاقبة تصرفاتك وأقوالك، مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال وعليك اليوم ألا تتعلق بما ليس له فائدة ولا تتسرع في قراراتك المهنية والشرائية.

برج الجدي وحظك اليوم الخميس 11 مايو 2023

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يدفعك لعرض أفكار مثيرة وشيقة وتنفتح على آفاق جديدة، عاطفيا: رغم التشوش.. تبدو اليوم محاطا بهالة من السحر والتألق والجاذبية.

برج الدلو وحظك اليوم الخميس 11 مايو 2023

مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك أن تبتعد عن المغامرة وأن تحافظ على سلامتك وصحتك.، عاطفيا واجتماعيا: يدعوك الفلك للتأني ولدراسة كل تصرف قبل أن تُقدم عليه ومن الأفضل أن تتجنب الأضواء والظهور.

برج الحوت وحظك اليوم الخميس 11 مايو 2023

عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الحادي عشر يدفعك نحو القيام بجهود كبيرة لدعم الأحباب والأصدقاء وتحصل في المقابل على دعمهم، عائليا ومهنيا: تركّز على القيام بواجبك نحو الأهل والأخوة وقد تساعدك الأفلاك اليوم على بحث أمور معلقة واتخاذ قرارات صائبة.
 

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