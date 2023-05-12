نهب البنوك والمحال التجارية.. بيان عاجل من الجيش السوداني حول آخر التطورات

قال الجيش السوداني، اليوم، إن الميليشيا المتمردة مستمرة في ممارسة سلوكها الإرهابي تجاه المواطنين في مواقع تمركزاتها بأجزاء من العاصمة وذلك بالتوسع في أعمال النهب وتخريب المرافق الخدمية وسرقة الممتلكات العامة والخاصة بالتركيز على سرقة سيارات المواطنين واستغلالها في عملياتهم بجانب الدراجات البخارية التي تم نهبها من محطة جمارك الحاويات بسوبا.

وأكد الناطق باسم الجيش السوداني في بيان عاجل اليوم، أن القوات تتعامل بحسم مع كل الأعمال العدائية التي تقوم بها المليشيا من قصف عشوائي وأعمال القناصة وقفل الطرق، حيث اشتبكت معها في شمال بحري وتم تدمير والاستيلاء على عدد من العربات المسلحة وأعداد كبيرة من القتلى والجرحى لم يتم حصرهم، كما تم توجيه ضربة لتجمع المليشيات المتمردة جنوب الخرطوم نتج عنها مقتل وجرح أعداد من المتمردين وتدمير عربات مسلحة كانت بالموقع.

وتابع، تمكنت قواتنا في شمال بحري من القضاء على قناص كان متمركزا بمستشفى الريحانة.

وأضاف الجيش السوداني، أن المليشيا المتمردة قامت بنهب بنك الخرطوم الرئاسة وفرع شارع عبيد ختم، كما استمرت في نهب المحال التجارية في سوق ليبيا، ومقر ديوان الزكاة في جبرة ونهب محلية شرق النيل.

وقال، تم رصد حركة هروب لأعداد كبيرة من المتمردين إلى غرب البلاد على متن شاحنات تجارية، كما أن قواتنا مستمرة في رصد تحركات العدو داخل العاصمة وفي كامل جاهزيتها للتعامل الحاسم مع نوايا العدو .