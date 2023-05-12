قتل 9 أشخاص حتى الآن| مرض غامض ينتشر بدولة أفريقية.. هل يصل مصر ؟

اجتاح مرض غامض بلدة كاجي في مقاطعة مارسابيت بشمال كينيا، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين بمرض خطير، ليثير الكثير من التساؤلات عن إمكانية انتشاره لدولة أخرى.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” قال موسى جالورو ، كبير قادة المنطقة ، يوم الأربعاء: " لقد فقدنا تسعة أشخاص حتى الآن ، وما لا يقل عن 80 آخرين طريح الفراش في القرى ". ودعا إلى التدخل الفوري لاحتواء تفشي المرض ومنع المزيد من الوفيات. وقال إن ستة من الوفيات بالغون وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة وثلاث سنوات.

يُشتبه في أن المرض ، الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة منذ أسبوعين ، هو شكل من أشكال الملاريا القوية بحسب التحقيقات الأولية التي أجراها مسؤولو الصحة.

تشمل الأعراض التي تم الإبلاغ عنها مرضًا شبيهًا بالإنفلونزا ، وعيون صفراء ، وصداع شديد ، وتورم في الطحال ، وتظهر على أحد الضحايا علامات مشابهة لداء الكالازار.

تم العثور على نوع من البعوض الغازية في منطقتي لايساميس وساكو في مقاطعة مارسابيت من قبل معهد البحوث الطبية الكيني قبل شهرين من تفشي المرض، لكن حتى الآن فإن هذا المرض في حدود كينيا ومن غير المحتمل انتقاله لدولة أخرى.

وقالت وزارة الصحة في مقاطعة مارسابيت يوم الخميس إنها تعمل عن كثب مع الوكالات الصحية الأخرى ، ويتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحديد واحتواء وإدارة تفشي المرض.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قالت الإدارة أيضًا إن الوضع تحت السيطرة حيث كان فريق من خبراء مراقبة الأمراض وتقنيي المختبرات يجمعون عينات الدم للتحقق منها.