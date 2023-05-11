دراسة تقلب موازين العالم.. وفيات كورونا التي أخافت الملايين كانت بسبب مرض آخر

أنهت منظمة الصحة العالمية تصنيف كوفيد-19 على أنه حالة طوارئ صحية عالمية ، لكن العلماء لا يزالون يعملون لفهم المزيد عن الفيروس وتأثيره، وفجرت أحدث دراسة مفاجأة عن إذا كان السبب الحقيقي في وفاة أشخاص أم أنهم ماتوا لسبب آخر.

سبب وفيات المصابين بـ كوفيد-19

ووفقا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، يشير تحليل جديد إلى أن نسبة عالية من الأشخاص الذين احتاجوا إلى جهاز التنفس الصناعي بسبب عدوى "كوفيد -19" أصيبوا أيضًا بالتهاب رئوي جرثومي ثانوي، وكان هذا الالتهاب الرئوي مسؤولاً عن معدل وفيات أعلى من عدوى كوفيد -19.

ورغم أن الكثير من المصابين بكوفيد-19 قضوا فترة بالمستشفى، فقد كانت عدوى ناتجة عن استخدام جهاز التنفس الصناعي والذي كان من المرجح أن يكون سبب الوفاة عندما لا تستجيب هذه العدوى للعلاج.

يقول بنيامين سينجر، اختصاصي أمراض الرئة في جامعة نورث وسترن في إلينوي: "تسلط دراستنا الضوء على أهمية الوقاية من الالتهاب الرئوي الجرثومي الثانوي والبحث عنه وعلاجه بقوة في المرضى المصابين بأمراض خطيرة والذين يعانون من التهاب رئوي حاد ، بما في ذلك المصابين بـ كوفيد -19".

نظر الفريق في سجلات 585 شخصًا تم قبولهم في وحدة العناية المركزة (ICU) في مستشفى نورث وسترن ميموريال ، أيضًا في إلينوي، وكانوا جميعًا يعانون من التهاب رئوي حاد أو فشل تنفسي ، وكان 190 مصابًا بـ كوفيد -19.

باستخدام منهج آلي لتحليل البيانات، قام الباحثون برصد المرضى وفقا لحالتهم ومقدار الوقت في العناية المركزة.

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والغريب في هذه الدراسة أنها تغير الاعتقاد السائد بأن تدهور حالة المرضى ووفاتهم بسبب كوفيد-19، لكن كشفت الدراسة أنها بسبب استجابة الأعضاء للالتهاب وتدهورها مما أصابها بفشل، وبالتالي يرجحون أنها المسؤولة عن عدد كبير من الوفيات.

وكان مرضى كوفيد -19 أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي المرتبط بأجهزة التنفس الصناعي (VAP)، وعلى حد وصف المشرف على الدراسة فإن مرضى كوفيد-19 كان من الممكن أن يعيشوا بعد تلقيهم العلاج لكن وفاتهم بسبب الإصابة بالتهاب رئوي لم يتم علاجه.

وتشير البيانات إلى أن معدل الوفيات المرتبط بالفيروس نفسه منخفض نسبيًا، لكن من بين أسباب الوفاة هي العدوى التي تحدث أثناء الإقامة في وحدة العناية المركزة ، مثل الالتهاب الرئوي البكتيري الثانوي.

وتسلط النتائج الضوء على الحاجة إلى مزيد من الدراسة وتوخي الحذر عند وضع افتراضات حول سبب الوفاة في حالات كوفيد -19.