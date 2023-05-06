صفر وفيات.. مكافحة كورونا تكشف مفاجأة عاجلة بشأن كوفيد

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن فيروس كورونا سيظل موجودا مثله مثل أي فيروسات موسمية، ولكن بشكل أقل خطورة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة "الحدث اليوم"،:"لم يعد هناك حالات تحتاج الدخول إلى العناية المركزة، وأن كورونا سيزداد انتشاره خلال أوقات معينة من العام، مثل باقي الفيروسات الموسمية»، موضحًا أن مصر أصبحت زيرو في حالات الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وطالب كلًا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لاستمرار وجود فيروس كورونا، مضيفا:"منظمة الصحة العالمية أعلنت انتهاء فيروس كورونا كحالة طارئة.

كما شدد علي ضرورة التقليل من استخدام الأدوية التي تحتوي على مادة الكورتيزون، وكذلك المضادات الحيوية التي تعتبر سلاح ذو حدين.