ارتفاع الإصابات.. مكافحة كورونا تطلق تحذيرا عاجلا

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، آخر تطورات جائحة كورونا في مصر والعالم.



وقال حسام حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن لدينا زيادة طفيفة في إعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، والاعراض التي تم رصدها كلها بسيطة.

طالب الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، المواطنين الالتزام بالاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وأيضاً الالتزام بارتداء الكمامة لمن يذهب لأداء فريضة العمرة.

لقاح عبر الرش

أشار الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إلى أن موضوع لقاح عبر الرش في الأنف تحت الاختبار، وتكون جرعات منشطة ضد كورونا.

