البيت الأبيض: بايدن يوقع مشروع قانون لإنهاء حالة الطوارئ الوطنية لـ«كوفيد 19»

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع تشريعًا، ينهي حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة المرتبطة بوباء “كوفيد 19”.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن بايدن وقع قرار HJ 7 يوم الاثنين، والذي ينهي حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بوباء كوفيد 19، حيث تسبب فيروس كورونا الجديد في مقتل أكثر من 6.88 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، مع الإبلاغ عن أكثر من 676.6 مليون حالة ، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الطبية.

وتوقفت جامعة جونز هوبكنز عن جمع البيانات الشهر الماضي.

وتواصل الحكومة الأمريكية تقييم أصول جائحة كورونا، حيث تشير وكالات الاستخبارات إلى معهد ووهان لعلم الفيروسات، أو سوق قريب كمصادر محتملة لتفشي المرض.

ووقع بايدن على مشروع القانون الذي صاغه الحزب الجمهوري، بعد أن عارض هذا الإجراء في البداية، خوفًا من أن التشريع 'يخلق فوضى واسعة النطاق وعدم اليقين في نظام الرعاية الصحية'.

وكان الرئيس الأمريكي، قد أشار في وقت سابق، في يناير، إلى أنه سينهي إعلانات الطوارئ في مايو.

وبالإضافة إلى إعلان إنهاء حالة الطوارئ الوطنية؛ سينهي التشريع أيضًا، التنازلات المختلفة لبرامج الصحة الفيدرالية في إطار Medicare و Medicaid و CHIP.

ومع ذلك، شدد مسؤولو البيت الأبيض، على أن إنهاء حالة الطوارئ سيكون له تأثير محدود على الجمهور الأمريكي، حيث تعمل الإدارة على تقليص المبادرات.