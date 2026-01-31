قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمانية تطالب بتوفير منظومة نقل جماعي منتظمة داخل مدينة كفر الدوار

محمد الشعراوي

تقدمت النائبة الدكتورة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن غياب منظومة نقل جماعي منتظمة داخل مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وأوضحت النائبة أن جموعًا كبيرة من أهالي كفر الدوار تقدموا بشكاوى متكررة من عدم وجود وسائل نقل جماعي داخل المدينة، الأمر الذي أجبر المواطنين على الاعتماد شبه الكامل على التكاتك ووسائل نقل غير منظمة، وهو ما يترتب عليه مخاطر مرورية وأمنية وبيئية جسيمة.

وأكدت راوية مختار أن مدينة كفر الدوار تُعد من أكبر مدن محافظة البحيرة من حيث الكثافة السكانية والنشاط الصناعي، ورغم ذلك لا تحظى بخدمة أتوبيسات نقل داخلي أسوة بمدن مماثلة داخل المحافظة وخارجها، وهو ما يثير علامات استفهام حول أسباب هذا الغياب المستمر.

وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح أسباب عدم إنشاء منظومة نقل جماعي حتى الآن داخل المدينة، وموقف وزارتي النقل والتنمية المحلية من إدراج كفر الدوار ضمن خطط تطوير النقل الحضري، إلى جانب إعداد دراسة شاملة للمدن الكبرى على مستوى المحافظات بما يتناسب مع كثافتها السكانية واحتياجاتها الفعلية.

كما طالبت ببيان الجدول الزمني المقترح – إن وُجد – لتوفير أتوبيسات نقل داخلي كحل حضاري وآمن يليق بأهالي المدينة، ويسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق الانضباط المروري.

واختتمت النائبة طلب الإحاطة بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على حق المواطنين في الحصول على وسائل نقل آمنة ومنظمة، باعتباره أحد مقومات الحياة الكريمة.

