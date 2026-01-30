برلمانية : القيادة السياسية تتحرك بحكمة لحماية الاستقرار

أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، أن الرسائل التي وجّهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية، حملت تطمينات واضحة للمواطنين، في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية وتوترات سياسية متسارعة، مشيرة إلى أن حديث الرئيس يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة المرحلة ودقة التحديات الراهنة.

وأوضحت شاهين، في بيان لها، أن القيادة السياسية تبذل جهودًا متواصلة للحفاظ على استقرار الدولة المصرية، وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، رغم الضغوط العالمية غير المسبوقة، مؤكدة أن تحركات الرئيس تستند إلى رؤية استراتيجية شاملة تضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات.

وثمّنت عضو مجلس النواب تأكيد الرئيس على استقرار الأوضاع الداخلية وتوافر السلع الأساسية، معتبرة أن ذلك يعكس كفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة الأزمات، ويؤكد أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو ترسيخ الأمن الاقتصادي والاجتماعي وحماية محدودي الدخل.

وفيما يتعلق بالملف الإقليمي، أشادت النائبة جيهان شاهين بالموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والدور الإنساني والسياسي الذي تضطلع به الدولة المصرية لدعم الأشقاء في قطاع غزة، والعمل على وقف العدوان وتخفيف معاناة المدنيين، انطلاقًا من ثوابت تاريخية راسخة لا تحيد عنها مصر.

كما أثنت على الجهود الدبلوماسية المصرية الهادئة الرامية إلى خفض التصعيد في الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها التوترات المتصاعدة في المنطقة، مؤكدة أن تحركات القاهرة تستهدف منع اتساع رقعة الصراع والحفاظ على أمن واستقرار شعوب الشرق الأوسط.

واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن رسائل الرئيس السيسي تعكس قيادة واعية بحجم التحديات وقادرة على عبور الأزمات، داعية المصريين إلى مواصلة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ودعم مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة.