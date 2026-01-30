برلماني : رسائل الرئيس من الأكاديمية العسكرية طمأنة قوية للمصريين وسط أزمات العالم

أكد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته اليوم للأكاديمية العسكرية المصرية اليوم، جاءت بمثابة رسالة طمأنة قوية لكل المصريين في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وسياسية متلاحقة وتوترات إقليمية متصاعدة.

وأوضح نوح، في بيان له، أن الرئيس السيسي يبذل جهودًا استثنائية ومخلصة من أجل تحقيق التقدم والاستقرار للدولة المصرية، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، رغم التحديات غير المسبوقة التي فرضتها الأوضاع العالمية، مشددًا على أن القيادة السياسية تتحرك برؤية واضحة واستراتيجية شاملة تراعي مصالح الوطن والمواطن.

وثمّن عضو مجلس الشيوخ تأكيد الرئيس السيسي على استقرار الأوضاع الداخلية، وتوافر السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية للمواطنين، بما يعكس كفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة الأزمات، ويؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

وفي السياق الإقليمي، أشاد النائب محمد نوح بالموقف المصري الثابت والمسؤول تجاه القضية الفلسطينية، والدور الإنساني والسياسي الذي تقوم به مصر لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعمل على وقف العدوان وتخفيف المعاناة عن المدنيين، انطلاقًا من ثوابت الدولة المصرية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

كما أثنى نوح، على الجهود المصرية الكبيرة المبذولة لخفض التصعيد في الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة الإيرانية، من خلال تحركات دبلوماسية متزنة تهدف إلى التهدئة ومنع انزلاق المنطقة إلى الفوضى أو صراعات أوسع تهدد أمن واستقرار شعوب المنطقة.

واختتم النائب محمد نوح بيانه بالتأكيد على أن رسائل الرئيس السيسي تعكس قيادة واعية بحجم التحديات، ومؤمنًا بقدرة الدولة المصرية على تجاوز الأزمات، داعيًا جموع المصريين إلى الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ودعم جهود الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة.