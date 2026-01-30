قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لاتسيو يتعادل مع جنوى 2-2 في الدوري الإيطالي
خطة الهروب بالأتوبيس.. كيف أُخفيت كابلات الإنارة بعد سرقتها من مبنى وزارة العدل؟
إبراهيم فايق يكشف كواليس ميركاتو الأهلي .. صفقات مقيدة ومستقبل ديانج
أعين أمريكا بالسماء .. وصول مقاتلة التجسس أوليف 48 إلى قطر يصعد التوتر ضد إيران
للاطمئنان على حالته الصحية.. نجوم الإسماعيلي يزورون حسن شحاتة
بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو
دولة التلاوة لـ محمود السيد: موهبة تتألق منذ سنوات وأذهلت لجنة التحكيم
معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى 4.5 مليون زائر في تسعة أيام منذ افتتاحه للجمهور | صور
كلامك مش داخل دماغي | إعلامي يوجّه رسالة صادمة لـ إمام عاشور
منظومة كرة تليق بمستوى النادي | الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي بدوري المرتبط
مصرع 200 شخص في انهيار منجم شرقي الكونغو
الهلال يضع قدمًا في دور ربع النهائي بعد الفوز على صن داونز بأبطال أفريقيا
برلمان

برلماني : تصريحات الرئيس السيسي تعكس دولة قوية تحمي أمنها الداخلي

النائب محمود مرسي
النائب محمود مرسي

قال النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية، تعكس رؤية قيادية واعية تدير شؤون الدولة المصرية في واحدة من أكثر الفترات اضطرابًا على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد مرسي أن تطمين الرئيس للمواطنين بشأن توافر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، رغم التحديات العالمية وتعثر سلاسل الإمداد، يعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الأزمات الاقتصادية وحماية الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وهو ما يعكس شعور القيادة السياسية بنبض الشارع وحرصها على استقرار حياة المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حديث الرئيس عن حجم المتغيرات الدولية والأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم يؤكد أن مصر تتعامل مع واقع عالمي شديد التعقيد، لكنها تتحرك بثبات ووعي سياسي يراعي مصالح الدولة ويحافظ على استقرارها.

وفيما يتعلق بالملف الفلسطيني، أكد النائب محمود مرسي أن ما أعلنه الرئيس بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة يكشف بوضوح عن الدور المحوري الذي لعبته الجهود الدولية، وعلى رأسها التحركات التي أسهمت في وقف الحرب والدخول في مراحل التهدئة، بما يفتح الباب أمام إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني.

وأوضح «مرسي» أن إشادة الرئيس بالجهود الدولية المبذولة لوقف الحرب تؤكد أن مصر تتحرك بمنهج دبلوماسي متوازن يسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ويضع الاعتبارات الإنسانية في صدارة أولوياته، خاصة فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية وتحقيق قدر من الهدوء بعد فترة طويلة من الصراع.

وأشار النائب محمود مرسي إلى أن تصريحات الرئيس السيسي من داخل الأكاديمية العسكرية تحمل رسائل طمأنة في الداخل، ورسائل قوة وحكمة في الخارج، وتعكس أن الدولة المصرية قادرة على حماية أمنها القومي، ودعم القضايا العادلة، والتعامل مع المتغيرات العالمية بثقة واقتدار، بما يحفظ لمصر مكانتها ودورها الإقليمي والدولي.

النائب محمود مرسي محمود مرسي النواب مجلس النواب

