مرض جديد يضرب العراق .. وحكومة صلاح الدين تعلن حالة الاستنفار

استنفرت الحكومة المحلية في صلاح الدين بالعراق جهودها الرقابية والصحية، بعد ظهور إصابة بالحمى النزفية في قضاء بلد.



ومن جانبه؛ ذكر النائب الفني لمحافظ صلاح الدين بالعراق ، عمار حكمت البلداوي، للوكالة الرسمية في العراق إن "الحكومة المحلية عقدت، اليوم الخميس، اجتماعا في قضاء بلد الذي شهد تسجيل إصابة بالحمى النزفية، وتم التنسيق مع الجهات الرقابية والصحية من أجل السيطرة على الموقف".



وذكر البلاوي أيضا ، "كان هناك إصابتان أو ثلاث إصابات في المحافظة وتم التنسيق مع رئيس الوحدة الإدارية ودائرة البيطرة من إجل فحص المواشي المراد ذبحها وتدقيق العملية، من أجل سلامة اللحوم، بالإضافة إلى متابعة المصابين وعلاجهم".



وتابع "هناك توجيها من قبل محافظ صلاح الدين إلى الوحدات الإدارية، للوقوف على هذا الموضوع"، لافتا إلى، أن "هذه الحالات تظهر بشكل موسمي وتتعرض لها المناطق الزراعية، والتي فيها ثروة حيوانية".