العراق يعلن إرسال طلب رسمي إلى تركيا لاستئناف تصدير نفط الشمال.. تفاصيل

أفادت وكالة رويترز، أن العراق أرسل، اليوم الخميس، طلباً رسمياً إلى تركيا لاستئناف عمل خط أنابيب تصدير نفط الشمال.

وفي شهر مارس الماضي، قال مسؤول نفطي عراقي لرويترز، إن بغداد أوقف صادرات الخام من إقليم كردستان شبه المستقل وحقول كركوك الشمالية يوم السبت بعد أن فازت البلاد بقضية تحكيم طويلة الأمد ضد تركيا.

يتعلق قرار وقف شحنات 450 ألف برميل يوميًا من النفط الخام بقضية من عام 2014 ، عندما زعمت بغداد أن تركيا انتهكت اتفاقًا مشتركًا بالسماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى الميناء التركي.

وكان العراق يضخ 370 ألف برميل يوميًا من خام حكومة إقليم كردستان و 75 ألف برميل يوميًا من الخام الفيدرالي عبر خط الأنابيب ، وفقًا لمصدر مطلع على عملياته.

وكانت قد أظهرت وثيقة منفصلة اطلعت عليها رويترز، أن تركيا أوقفت بعد ذلك ضخ الخام العراقي من خط الأنابيب المؤدي إلى جيهان.

قال مسؤول لرويترز إن العراق توقف يوم السبت عن ضخ النفط عبر خط الأنابيب الذي يمتد من حقول كركوك النفطية الشمالية.