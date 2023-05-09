لبنان.. دعوة من ميقاتي الي رئيس حكومة العراق لزيارة بيروت

التقي رئيس الحكومة ‎اللبنانية نجيب ميقاتي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في ‎العراق أحمد الأسدي على رأس وفد عراقي رفيع المستوي.

ومن جانبه اكد الوزير بيرم أن الدولة العراقية ملتزمة بحصة لبنان بالفيول وأنها تعمل على زيادة الحصة ولكن هناك دراسة تقنية تجري للتأكد من الشفافية في هذا المجال.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية؛ فقد تطرق اللقاء الى مصالح البلدين والعمالة فيهما كجزء رئيسي من طبيعة الزيارة، حيث سيتم توقيع مذكرة تفاهم في وزارة العمل من اجل حماية العمالة في البلدين وتعزيز مسألة العمال ووضعيتهم في البلدين بما يعود على الشعبين الشقيقين بالخير والتوفيق."

وشدد الوزير الأسدي علي وقوف العراق مع لبنان اليوم وغدا، كما وقف معه بالأمس، فلبنان والعراق حالة واحدة، والحكومة العراقية داعمة للبنان، وتؤكد حكومة شياع السوداني ان هذا الدعم سيستمر.

، وأضاف الأسدي :هنالك طلب من لبنان لزيادة حصة النفط الأسود الممنوح الى لبنان، والأمر هو قيد الدراسة الفنية والتقنية، ولكننا ملتزمون بإستمرار هذا الدعم للبنان.

وبعث ميقاتي بدعوة الي رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني لزيارة لبنان حيث يستعد لهذه الزيارة في وقت قريب."