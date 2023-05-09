عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجفاف يضرب العراق.. والسوداني يطالب بتدخل دولي وعاجل

شياع السوداني
شياع السوداني

 
جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تحذيره  من خطورة استفحال الجفاف في البلاد، مطالباً بتدخّل دولي عاجل حيث يعاني العراق انخفاضاً كبيراً في مستوى مياه نهري دجلة والفرات، مع تغيّر المناخ وتأثيراته التي جعلت العراق من بين أكثر خمس دول في العالم عرضة للخطر.

وفي كلمة له خلال مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، الذي عقد في بغداد، شدد علي ضرورة إنقاذ نهري دجلة والفرات من مخاطر الجفاف وذلك من خلال تدخلاً دولياً عاجلاً. 

و وضعت الحكومة العراقية استراتيجية مناخية تمتد إلى 2030، وستشمل الحد من انبعاث الغازات لتقليل الضرر البيئي، وتحفيز المزارعين الذين يستخدمون تقنيات ري حديثة، واستخدام الطاقات المتجددة بحسب ما صرح به السوداني.

واوضح أن حلّ أزمة المياه بحاجة إلى التعاون بين العراق ودول المنبع التي تتشارك معه في المياه، مؤكداً ضرورة أن يحصل العراق على حصته المائية من دون نقص.

كما نبّه إلى ضرورة "التوصل إلى إدارة رشيدة مشتركة مع الدول الإقليمية بشأن ملف المياه، ونحن جادون في معالجة جميع المشاكل".
 

ويستهلك سكان العراق، البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة، ما يُقدر بـ71 مليار متر مكعب من المياه. وفي عام 2035 سيصل عدد السكان إلى أكثر من 50 مليوناً، ومن المتوقع أن تنخفض المياه السطحية إلى 51 مليار متر مكعب سنوياً بعد إكمال كل المشاريع خارج الحدود.
 

انخفاض أسعار الدولار فى العراق

نزاع بالأسلحة والقنابل بسبب خلاف على حمام في العراق

حكومة العراق دجلة والفرات رئيس الوزراء العراقي شياع السوداني مؤتمر بغداد الدولى نهري دجلة والفرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

توقف إنتاج سيجارة الشعب "بوكس".. نقص في المخزون والشركة توضح الحقيقة| تفاصيل

معشوق الجماهير.. شوبير يكشف حقيقة اعتزل نجم الزمالك نهاية الموسم

موضوعات متعلقة

خطيب مسجد لـ ساسة العراق : احذروا غضب الصدر

إعدام داعشي في العراق بعد ارتكابه جريمة بشعة.. لن تصدق ماذا فعل؟

ترشيحاتنا

بدون حشو وحفظ | صدى البلد ينشر تفاصيل مناهج الإعدادية الجديدة

مصر لا تنسى أبناءها.. ملحمة إنسانية نفذتها الدولة لإجلاء العالقين في السودان

على طريقة عادل إمام ولبلبة.. سيدة وزوجها وراء جثة كفر الشيخ|تفاصيل مثيرة

مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم.. أبرز 6 تصريحات لوزير المالية أمام النواب

التموين: صرف كيلو أرز أو مكرونة لمن يقل عدد أفراد بطاقته عن 4

العائدون من السودان: السيسي أب.. والقوات المسلحة أهلنا وحمايتنا|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القبض على بوتين.. زوجة زيلينسكي تهاجم الرئيس الروسي| تفاصيل

مفاجأة سعيدة تحدث لـ4 شقيقات روسيات في نفس الوقت.. ما هي

غير متوقعة .. أبرز أسباب العقم عند الرجال والنساء وطرق العلاج

توقف إنتاج سيجارة الشعب "بوكس".. نقص في المخزون والشركة توضح الحقيقة| تفاصيل

فيديو

تفاصيل صفقات الأهلي وموقف الإدارة من أزمة كهربا.. فيديو جراف

كشف المستور.. زيجات حسن شاكوش السرية تثير الجدل| فيديو جراف

ضجة كبيرة.. فتاة تثير الجدل بعد طردها من مطعم شهير لهذا السبب| فيديوجراف

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ