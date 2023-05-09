نزاع بالأسلحة والقنابل بسبب خلاف على حمام في العراق

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار بالعراق، اليوم الثلاثاء، باندلاع نزاع مسلح وصفه بـ"العنيف" وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة بسبب خلاف على حمام الزينة، ما يُسمى بالمصطلح المحلي الدارج بـ"الطيور".

وذكر المصدر، بحسب وكالة “شفق نيوز”، أن "شجاراً مسلحاً حصل بمنطقة حي الفداء في شارع (ابو لبنان) وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والقنابل اليدوية"، لافتا إلى أن "الشجار اندلع بسبب خلاف بين طرفين على حمام الزينة".

وبين المصدر أن "النزاع تسبب بإصابة رجل في العقد السادس من عمره بكلتي قدميه، فضلا عن إصابة منزل أحد طرفي الشجار بأضرار مادية جسيمة"، مؤكدا أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت باعتقال أطراف النزاع".



