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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يحافظ على المركز 30 عالميا في احتياطيات الذهب للشهر الخامس

صدى البلد

أعلن المجلس العالمي للذهب، الاثنين، أن العراق حافظ على مرتبته الـ30 عالميا للشهر الخامس تواليا بأكبر احتياطي للذهب .

وحسب وسائل إعلام عراقية قال المجلس في أحدث جدول له لشهر ابريل لعام 2023  ان "ترتيب العراق يأتي من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب بعد ان صعد عشر مراتب في شهر يوليو 2022 لتبلغ حيازته من الذهب 130.3 طنا وهي تمثل 8.1% من باقي احتياطاته الاخرى".

وأضافت ان "العراق لم يشترِ او يبيع اي كمية من الذهب خلال الاشهر الاولى من عام 2023"، مبينا ان "اخر شراء للذهب من قبل العراق كان في شهر حزيران من العام الماضي 2022 عندما اشترى كمية 33.9 طنا".

وأشار الى ان "اكثر البنوك المركزية شراء للذهب خلال الربع الاول من عام 2023 كان من نصيب سنغافورة حيث بلغ ما اشترت 68.67 طنا، تليها الصين بمقدار 57.85 طنا، تليها تركيا 30.21 طنا ومن ثم الهند 7.26 أطنان فيما كانت اكثر البنوك المركزية للدول مبيعا للذهب خلال هذه الفترة كان من نصيب كازاخستان وبواقع 19.64 طنا، تليها اوزبكستان بواقع 14.62 طنا ومن ثم جاءت كمبوديا بواقع 10.08 طنا".

وحسب الجدول العالمي ما زالت الولايات المتحدة الامريكية تتربع باقي الدول بأكبر حيازة للذهب في العالم وبواقع 8.133 الف طن تليها المانيا 3.355 الف طن، ومن ثم جاءت ايطاليا 2.451 الف طن، فيما تذيلت البوسنة والهرسك بالمرتبة 100 وبواقع 1.5 طن تسبقها اليمن بواقع 1.6 طن".

وكان العراق قد أعلن في 27 اغسطس 2022 عن شراء كميات جديدة من الذهب بما يقرب من (34) طنًّا، وبنسبة زيادة قدرها 35% على ما كان في حيازته.

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها

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