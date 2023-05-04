اتهامات بالتطبيل.. جورج قرداحي يثير جدلا واسعا بسبب مدح حكومة العراق

أثار جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني السابق، جدلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا مرة آخري بسبب تصريحات أدلي بها أمام رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياوي.

وقال قرداحي خلال المؤتمر: ""هذا شرف كبير لي أن أتقاسم مع دولتك هذه المنصة، واسمح لي بداية أن اهنئك على انجاز عظيم، حضرتك وحكومتك، انجاز تحقق دون أن ندري، تحقق وشعر به كل الناس في العراق وفي الخارج، وهو إعادة الثقة إلى طريقة الحكم إلى الدولة في العراق".

وتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات وزير الإعلام اللبناني الأسبق على نطاق واسع وسط حالة من الجدل الواسع بسبب المدح في الحكومة العراقية.

ومن جانبه، نشر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، هشام الركابي، مقطع فيديو من كلا جورج قرداحي، معلقا: "مقياس نجاح الحكومات هي استعادة ثقة الجمهور بها وما تحدث به الاعلامي المعروف جورج قرداحي اليوم في مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياوي عن حكومة السيد السوداني هو استقراء لواقع هذه الحكومة ونجاحها في كسب ود الشارع".

ومن الجدير بالذكر، أن جروج القرداحي أثار جدلا واسعا في وقت سابق بسبب تعليقة على الأزمة اليمنية وتدخل المملكة العربية السعودية ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن لمواجهة جماعة الحوقي الإرهابية، مما أثار استيائا كبير بين الدول العربية وأعلن استقالته من منصبه كوزير للإعلام بلبنان.