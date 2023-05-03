العراق.. قرار عاجل بإيقاف تشغيل جميع طائرات ’A220-300

اصدرت سلطة الطيران المدني العراقي ، الأربعاء، قرارا عاجلا بإيقاف تشغيل جميع الطائرات ذات الطراز (A220-300) العاملة ضمن اسطول شركة الخطوط الجوية العراقية.

وفي سياق اخر؛ علق مدير مطار بغداد المستقيل حسين قاسم خفي، بشأن توبيخه من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني له، قبل أيام، الأمر الذي دفعه إلى تقديم استقالته من منصبه إلى سلطة الطيران المدني.





وقال خفي في حوار له مع وكالة ناس العراقية : أود أن أوضح حقيقة الملابسات التي حدثت خلال زيارة رئيس الوزراء للمطار، وودت ان أنقل للناس التي تحدثت عني بشكل سلبي في مواقع التواصل، وأقول لهم لا تبني آراء على فكرة لا تعرف جميع حيثياتها".



وأضاف "رسالتي إلى رئيس الوزراء الذي يمثل العراق ومن ينظر له كأنما نظر إلى العراق، لا أقول أنني لم أمتعض من التصرف الذي حصل، ولكنني أقول إنني لا استحقه، عمري الوظيفي 40 عاماً لدي أهل وأصدقاء ينظرون لي بالمستوى المحترم، فلا استحق ما حصل خصوصاً أنه ليس لدي قصور".



وتابع، "أول من يحافظ على كرامة العراقيين هو أعلى رئيس تنفيذي، ولكن للأسف هزّة اليد التي بدرت من رئيس الوزراء جعلتني أنظر إلى نفسي من غير منظار".



واستطرد "أقول له يا دولة الرئيس ما بدر منك لم أكن استحقه.. وكان إساءة ويجب الاعتذار".



وفي وقت سابق، قدم مدير مطار بغداد الدولي حسين قاسم خفي، طلباً الى سلطة الطيران المدني لإعفائه من منصبه.



وارجع مدير مطار بغداد الدولي ذلك بحسب طلب الإعفاء الى "عدم وجود مهنية ودعم من المراجع العليا تتضمن إمكانية استمرار العمل وأداء الواجبات بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة مطار بغداد".



ووافقت سلطة الطيران المدني العراقي على طلب الإعفاء، ووجهت بتقديم كتاب شكر وتقدير لمدير مطار بغداد الدولي.