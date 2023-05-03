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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعدام داعشي في العراق بعد ارتكابه جريمة بشعة.. لن تصدق ماذا فعل؟

صدى البلد

قضت محكمة جنايات الرصافة في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقا بحق أحد عناصر تنظيم داعش بعد إدانته بنحر جنديين عراقيين والتمثيل بجثتهما، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واع".

 

وذكر بيان صادر عن المجلس الأعلى للقضاء أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكما بالإعدام شنقا بحق مجرم إرهابي يعمل مع عصابات داعش الإرهابية عن جريمة قتل جنديين اثنين في الجيش العراقي".

وأوضح البيان أن المدان "قام بقتل الجنديين والتمثيل بجثثهما في محافظة الأنبار"، شمالي البلاد.

 

وبحسب البيان فإن القوات الأمنية في مدينة الموصل كانت قد عثرت في العام 2015 على أقراص حواسيب "هارد ديسك"، تتضمن قوائم أسماء عناصر في تنظيم داعش وتسجيلات مصورة ظهر  المدان في إحداها "وهو يقوم بنحر المجني عليهما".

 

وتابع البيان أن "المحكمة وجدت الأدلة.. كافية ومقنعة" لإدانة القاتل وبالتالي الحكم عليه شنقا حتى الموت.

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محكمة جنايات الرصافة بغداد العراق الإعدام شنقا تنظيم داعش

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