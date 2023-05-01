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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فجر نفسه.. تركيا تكشف تفاصيل قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا

تنظيم داعش الإرهابي
تنظيم داعش الإرهابي

قالت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الإثنين: إن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو حسين القرشي، الذي أعلنت أنقرة مقتله في عملية نفذتها استخباراتها في سوريا، فجر نفسه بحزام ناسف كان يرتديه.

 

وقالت "الأناضول”: إن القرشي كان في منزل يضم مخبأ مموها تحت الأرض، في منطقة جنديرس التابعة لعفرين المجاورة لتركيا.

 

وأوضحت أنه "تم توجيه نداءً للقرشي لتسليم نفسه، لكن لم يتم تلقي أي رد".

 

وقام فريق الاستخبارات التركية على إثر ذلك بتفجير جدران حديقة المنزل، ثم فجر الأبواب الخلفية والجدران الجانبية ودخل البناء.

 

وأشارت إلى أن القرشي "فجر بنفسه حزاما ناسفا كان يرتديه بعدما أدرك أنه سُيلقى القبض عليه".

بعد إعلان أردوغان تصفيته.. كيف تم قتل زعيم تنظيم داعش في سوريا

أردوغان يعلن تصفية زعيم تنظيم داعش الإرهابي في سوريا

وبالأمس، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحييد زعيم تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، ويدعى أبو حسين القرشي، وذلك خلال عملية للاستخبارات التركية في سوريا.

 

وقال أردوغان، في مقابلة مع قنوات تلفزيونية تركية: إن “جهاز المخابرات الوطني لدينا، يتابع منذ فترة طويلة، زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو حسين القريشي، وقد تم القضاء على هذا الشخص، خلال العملية التي نفذتها المخابرات التركية في سوريا، أمس”.

 

وأضاف: “سنواصل القتال ضد المنظمات الإرهابية".

داعش سوريا تركيا تنظيم داعش أنقرة أبو حسين القرشي

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