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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجاوزت 7 مليارات دولار.. العراق يعلن حصيلة بيع النفط خلال أبريل

النفط العراقي -
النفط العراقي - ارشيفي

أعلنت وزارة النفط العراقية  عن الاحصائية الأولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة خلال شهر أبريل  الماضي. 

وكشفت وزارة النفط  العراقية عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر ابريل الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (98) مليونا (634) الفا و(947) برميلاً ، بايرادات بلغت (7.796) مليار دولار .

وبينت الاحصائية ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أبريل الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليونا و(634) الفا و (947) برميلا .

وأوضحت الوزارة العراقية ان معدل الكميات اليومية المصدرة بلغ (3) مليون و(288) الف برميل في اليوم.

وأشارت الوزارة الي ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (79.04 ) دولاراً .

يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري .

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