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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيارة رسمية..

لمدة يومين.. وزير خارجية سوريا يزور العراق

فيصل المقداد
فيصل المقداد

يزور  وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد ، مطلع الأسبوع القادم العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تستمر يومين ، تلبية لدعوة من نظيره العراقي فؤاد حسين ، حيث يلتقي فيها كبار المسؤولين.

ونقلت صحيفة الوطن السورية من مصادر مطلعة، أن المقداد الذي يزور يوم السبت المقبل  العاصمة بغداد، سيلتقي الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كذلك سيجري مباحثات ثنائية مع نظيره العراقي فؤاد حسين، حيث ستركز مباحثاته على تعزيز العلاقات الثنائية وآخر مستجدات الاتصالات والاجتماعات في المنطقة.

وتأتي زيارة المقداد في سياق الجولة العربية التي قادته الشهر الماضي إلى جدة والجزائر وتونس، كما تأتي في ظل الأجواء الإيجابية الحاصلة في المنطقة والاتصالات المكثفة لعودة العلاقات العربية- العربية لسابق عهدها.

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