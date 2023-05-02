أرقام مرعبة.. العراق يعلن ضبط كميات ضخمة من المخدرات خلال 3 سنوات

تشهد العراق انتشارا كبيرا للمواد المخدرةفي السنوات الأخيرة رغم جهود الحكومة لمكافحة الظاهرة في ظل إمكانياتها القليلة.

وبحسب صحيفة ناس العراقية؛ يعتبر العراق الآن أحد أبرز البلدان المستهلكة للمخدرات في المنطقة، وتحول خلال العقدين الماضيين من منطقة عبور إلى منطقة استهلاك، ثم تصنيع في السنوات الأخيرة.

وأشار التقرير الي ان السلطات العراقية تضبط بين فترة وأخرى كميات كبيرة من المواد المخدرة التي تدخل العراق من إيران وسوريا ولبنان والأردن.

كما كشف مسؤول في ملف مكافحة المخدرات عن حجم حبوب (الكبتاغون) التي ضبطت في العراق في السنوات الثلاث الماضية، وكيف ترتفع نسبتها سنويا.

وذكر المسؤول إن "العراق ضبط في عام 2021 مليون حبة كبتاغون، وفي عام 2022 ضبط خمسة ملايين حبة، وفي الربع الأول من عام 2023 ضبط عشرة ملايين حبة".

وقال أيضا "مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ضبطت منذ بداية العام الحالي 300 كغم من مادتي الحشيشة والكريستال المخدرتين، رغم الدعم الضعيف وعدم وجود الإمكانيات".

ونبه المسؤول العراقي إلى أن "هذه الأرقام صادمة، وتعني أن العراق يعاني من مشكلة كبيرة تسهم في دخول هذه المواد المخدرة".