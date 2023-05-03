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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق .. حريق ضخم في مساحات شاسعة لمحصول القمح

حريق - ارشيفي
حريق - ارشيفي

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية ، اليوم الأربعاء، اخماد حريق لحقول القمح وإنقاذ مساحات شاسعة للمحصول في النجف الأشرف.

وذكرت المديرية في بيان لها بحسب السومرية  ان "فرقنا طوقت فأخمدت حادث حريق اندلع داخل حقل لمحصول حبوب القمح وأنقذت مساحات زراعية شاسعة للمحصول في ناحية العباسيات بمحافظة النجف الأشرف".

وأشارت الى ان "الفرق استنفرت وطوقت النيران داخل الحقل وأبعدت خطر انتشار الحريق ثم أنهت أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية وحافظة على المحصول الزراعي قبل أن تلتهمه النيران بالكامل".

يذكر أن مديرية الدفاع المدني اتخذت جمله من الاستعدادات ونشرت فرق الإطفاء بالقرب من الحقول الزراعية تحسبا لاندلاع الحرائق التي تسبب الخسائر الاقتصادية ومن أجل الحفاظ على السلة الغذائية.
 

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