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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق تطالب تركيا استئناف ضخ صادرات النفط

ارشيفي
ارشيفي

أرسل العراق طلبا رسمياً إلى تركيا لاستئناف ضخ صادرات النفط عبر خط أنابيب يمتد من إقليم كردستان العراق في شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي وذلك بعد إغلاق استمر لما يقرب من سبعة أسابيع.
 
 
وقال مصدر مستقل بقطاع النفط، إن الطلب الذي أُرسل إلى شركة الطاقة الحكومية التركية بوتاش جاء بعدما وقع التجار الذين يشترون الخام من إقليم كردستان عقودا مع شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية يومي الثلاثاء والأربعاء بعد مناقشات على مدار أسابيع" بحسب وكالة الأنباء رويترز. .
 
وختم قائلا :لم ترد حتى الآن وزارة النفط العراقية ولا وزارة الطاقة التركية على طلبات رويترز للتعليق.

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