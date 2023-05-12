الأوضاع تشتعل في غزة.. مكتب نتنياهو يعلن وقف محادثات التهدئة

قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الجمعة، إن مكتب رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو أعلن تل أبيب أوقفت محادثات التهدئة.

كشفت القناة 13 الإسرائيلية، أن رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام رونين بار، قالا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه "من الصواب السعي لإنهاء العملية في غزة".



وقالت القناة إن "رؤساء الأجهزة الأمنية، تحدثوا في نقاشهم مع نتنياهو حول الإنجازات التي حققتها "إسرائيل" في العملية، وكذلك المحاولة الإسرائيلية لإبعاد "حماس" عن الصورة، وبالتالي فمن الصواب في هذه المرحلة السعي إلى وضع حد لها".