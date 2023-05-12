إسرائيل تقرر تمديد حالة الطوارئ في المناطق المجاورة لقطاع غزة حتى يوم الغد

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة تمديد حالة الطوارئ في المناطق المجاورة لقطاع غزة حتى يوم الغد.

ودوت صفارات الإنذار في الأحياء المحيطة بقطاع غزة بعد تراجع حدة القصف المتبادل بين فصائل فلسطينية في غزة والجيش الإسرائيلي. هذا في وقت تتواصل بوساطة مصرية محادثات وقف إطلاق النار.



انطلقت صافرات الإنذار من ضربات صاروخية في جنوب إسرائيل اليوم الجمعة (12مايو 2023) بعد ليلة من الهدوء النسبي في قطاع غزة حيث شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية مستهدفة نشطاء "حركة الجهاد الإسلامي" خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في الأحياء المحيطة بالقطاع لكن لم ترد أنباء فورية عن وقوع أي أضرار. كما انطلقت صفارات الإنذار من ضربات صاروخية في مناطق خارج القدس للمرة الأولى منذ تصاعد القتال بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين في قطاع غزة هذا الأسبوع.

وبثت محطات الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية تحذيرات من إطلاق صواريخ باتجاه مدينة بيت شمس ومناطق في التلال الواقعة خارج القدس.



وبعد وقت قصير من انطلاق صفارات الإنذار، منهية 12 ساعة من الهدوء في القتال عبر الحدود، قال الجيش الإسرائيلي إنه استأنف قصف أهداف في قطاع غزة تابعة لـ"حركة الجهاد الإسلامي".



وتراجعت حدة القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ليل الخميس الجمعة، عمّا كانت عليه في الأيام الثلاثة الماضية التي قتل خلالها ثلاثون فلسطينيا وشخص واحد في إسرائيل.