عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيفا يدعم 225 لاعباً بـ 4 ملايين دولار من صندوق التعويضات.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم  دعمه لـ 225 لاعباً في المرحلة الثالثة من عملية توزيع تعويضات صندوق لاعبي كرة القدم بعد القرار المشترك مع النقابة  الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين طبقاً لما ينص عليه بروتوكول البرنامج.


وكان فيفا قد دشن هذا الصندوق في أعقاب الاتفاق الذي توصل إليه مع النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين عام 2020 والذي يقضي بتوفير دعم مالي إلى اللاعبين الذين لم يتلقوا أجورهم ولم تعد أمامهم أي فرصة لتلقي الأجور المتفق عليها مع أنديتهم، وتبلغ الميزانية الإجمالية للصندوق 16 مليون دولار أمريكي، وهي موزعة على أربع مراحل لتقديم الطلبات. وبعد انتهاء الفترة الثانية بنجاح، يستكمل FIFA حالياً تسديد آخر المدفوعات المتعلقة بالمرحلة الثالثة. 


وتندرج الطلبات المصادق عليها والبالغ عددها 225 طلباً ضمن المرحلة الثالثة المقررة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021، والتي خُصِّص لها ما مجموعه 4 ملايين دولار .


وكان فيفا قد خصَّص ما مجموعه 16 مليون دولار أمريكي للبرنامج عند إطلاقه، حيث تم توزيع الميزانية إلى أربع دورات الأولي في الفترة من 1 يوليو 2015 الي 30 يونيو 2020 بمبلغ 5 مليون دولار ، والثانية من الأول من يوليو 2020 الي نهاية العام نفسه بمبلغ 3 مليون دولار والثالثة من يناير الي نهاية عام 2021 بمبلغ 4 مليون دولار، والرابعه والأخير من يناير 2022 حتي نهاية العام نفسه بمبلغ 4 ملايين دولار.


و قال روي فيرمير، مدير الشؤون القانونية بالنقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين: "بالنظر إلى الإحباط الكبير الذي ينتاب اللاعبين جرَّاء عدم تلقي رواتبهم، فإنه من الجيد أن يستفيدوا مرة أخرى من صندوق فيفا للاعبي كرة القدم، الذي يوفر لهم شبكة أمان لضمان حصولهم على جزء من مستحقاتهم.  ومن المُفرح أيضاً أن المبالغ المدفوعة من الصندوق قد زادت بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة، وهنا لا بد من الإشادة بـالإتحاد الدولي لكل ما قدمه في سبيل هذا المشروع".


وقالت أورنيلا ديزيريه بيليا، مديرة العلاقات والتطوير في قسم كرة القدم الاحترافية بالفيفا: "من خلال تعاوننا المثمر مع النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين، تمكنَّا من تقديم العون لـ 1370 لاعباً في السنوات الأخيرة، وهذا مثال من الأمثلة الملموسة على تضامن المؤسستين مع من هم في أمس الحاجة إلى الدعم من خلال آلية فعالة تعود بالنفع على أسرة كرة القدم برمتها".

الاتحاد الدولي لكرة القدم تعويضات صندوقه للاعبي كرة القدم النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين FIFA 16 مليون دولار أمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

خدش شرفها وحرق جسدها | قرار عاجل من النيابة ضد والدة فتاة بالسلام

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

فتاة ومخدرات.. القصة الكاملة للقبض على مؤدي المهرجانات في الشيخ زايد

قبل مواجهة الأهلي والترجي| نجم الزمالك يوجه رسالة مثيرة للجماهير

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

ترشيحاتنا

البيت الأبيض: أمريكا رصدت تهديدات إيرانية في الخليج

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

خطيب المسجد الحرام: أكثر العبادات ذكرا بالقرآن فرضها الله من غير واسطة

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين مساعدين ومعاونين لرئيس الوزراء

تحطم طائرة عسكرية روسية في القرم و مقتل عسكريين

السعودية.. أشخاص حاولوا تهريب مخدر الشابو عبر مطار الملك عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعديل بسيط لتجعله أكثر احتشاما.. سعر خيالي لفستان أنغام في حفل الكويت

تجنب المخاطر.. هل تتحول عدوى الشعب الهوائية إلى ربو؟

اذهب للطبيب فورا.. حسام موافي يحذر من ظهور عرض لمرضى القولون

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

فيديو

الجنيه يتعافى.. مفاجأة في سعر الدولار والذهب.. فيديو

أسعار اللحوم إلى أين.. الحكومة تتصدى للأزمة| شاهد

أفضل 5 شهادات بأعلى عائد.. استثمر أموالك في البنوك.. فيديو

إعلان خطوبة على الأهرامات يثير ضجة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ