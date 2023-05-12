فيفا يدعم 225 لاعباً بـ 4 ملايين دولار من صندوق التعويضات.. تفاصيل

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم دعمه لـ 225 لاعباً في المرحلة الثالثة من عملية توزيع تعويضات صندوق لاعبي كرة القدم بعد القرار المشترك مع النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين طبقاً لما ينص عليه بروتوكول البرنامج.



وكان فيفا قد دشن هذا الصندوق في أعقاب الاتفاق الذي توصل إليه مع النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين عام 2020 والذي يقضي بتوفير دعم مالي إلى اللاعبين الذين لم يتلقوا أجورهم ولم تعد أمامهم أي فرصة لتلقي الأجور المتفق عليها مع أنديتهم، وتبلغ الميزانية الإجمالية للصندوق 16 مليون دولار أمريكي، وهي موزعة على أربع مراحل لتقديم الطلبات. وبعد انتهاء الفترة الثانية بنجاح، يستكمل FIFA حالياً تسديد آخر المدفوعات المتعلقة بالمرحلة الثالثة.



وتندرج الطلبات المصادق عليها والبالغ عددها 225 طلباً ضمن المرحلة الثالثة المقررة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021، والتي خُصِّص لها ما مجموعه 4 ملايين دولار .



وكان فيفا قد خصَّص ما مجموعه 16 مليون دولار أمريكي للبرنامج عند إطلاقه، حيث تم توزيع الميزانية إلى أربع دورات الأولي في الفترة من 1 يوليو 2015 الي 30 يونيو 2020 بمبلغ 5 مليون دولار ، والثانية من الأول من يوليو 2020 الي نهاية العام نفسه بمبلغ 3 مليون دولار والثالثة من يناير الي نهاية عام 2021 بمبلغ 4 مليون دولار، والرابعه والأخير من يناير 2022 حتي نهاية العام نفسه بمبلغ 4 ملايين دولار.



و قال روي فيرمير، مدير الشؤون القانونية بالنقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين: "بالنظر إلى الإحباط الكبير الذي ينتاب اللاعبين جرَّاء عدم تلقي رواتبهم، فإنه من الجيد أن يستفيدوا مرة أخرى من صندوق فيفا للاعبي كرة القدم، الذي يوفر لهم شبكة أمان لضمان حصولهم على جزء من مستحقاتهم. ومن المُفرح أيضاً أن المبالغ المدفوعة من الصندوق قد زادت بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة، وهنا لا بد من الإشادة بـالإتحاد الدولي لكل ما قدمه في سبيل هذا المشروع".



وقالت أورنيلا ديزيريه بيليا، مديرة العلاقات والتطوير في قسم كرة القدم الاحترافية بالفيفا: "من خلال تعاوننا المثمر مع النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين، تمكنَّا من تقديم العون لـ 1370 لاعباً في السنوات الأخيرة، وهذا مثال من الأمثلة الملموسة على تضامن المؤسستين مع من هم في أمس الحاجة إلى الدعم من خلال آلية فعالة تعود بالنفع على أسرة كرة القدم برمتها".