الأزمة تتصاعد.. صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

أفاد نبأ عاجل نقلته صحف محلية، اليوم الجمعة أن صفارات الإنذار دوت مجددا في مستوطنات غلاف غزة.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن 937 صاروخًا اُطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف ومدن وسط إسرائيل، منذ بداية التصعيد.

وقالت: "973 صاروخًا تم إطلاقها من غزة تجاه المستوطنات والبلدات والمدن الإسرائيلية منذ الأربعاء الماضي وحتى الساعة الرابعة مساء اليوم"، حسبما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت.

وكان قد استشهد فلسطينيين اثنين إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنى في قطاع غزة، وأصيب العشرات ممن كانوا يسكنون في المبنى.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، سلسلة غارات على محافظة شمال غزة، ودمرت منزلا بالكامل.