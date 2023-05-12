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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقف إطلاق النار| ضربات جوية على غزة.. وجهود مصرية لإنهاء التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني

صدى البلد

أفاد تقرير نشرته صحيفة “ذا جارديان” البريطانية بأن هناك جهود مصرية لوقف إطلاق النار في غزة، والعمل علي تقليل تصعيد الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية.

ضربات جوية علي غزة 

 

وجاء فيه أن شن الجيش الإسرائيلي مزيدا من الضربات على غزة بعد أن أطلق نشطاء صواريخ من القطاع في اليوم الرابع من القتال، ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين وشخص واحد في إسرائيل.

وقال سكان في منطقة رفح الجنوبية، إنهم شهدوا ثلاث غارات جوية اليوم الجمعة، وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على "مواقع عسكرية وراجمات صواريخ مخبأة" لحركة الجهاد الإسلامي.

تأتي الضربات الأخيرة في أعقاب إطلاق صواريخ مساء الخميس على إسرائيل من قبل نشطاء في قطاع غزة المكتظ بالسكان، وقتلوا مدنيا في مدينة رحوفوت بوسط البلاد.

وتوقفت الحياة اليومية في القطاع الساحلي ، الذي تحكمه حماس ، إلى حد كبير ، بينما طلبت إسرائيل من مواطنيها بالقرب من غزة البقاء بالقرب من الملاجئ.

جهود مصرية لحل الأزمة و الإلتزام بهدنة 

 

وأدى التصعيد الأسوأ عبر الحدود منذ شهور إلى توجيه مصر لجهود الهدنة، مع تزايد الآمال في أن وقف إطلاق النار قد يكون وشيكًا بعد عدة محادثات.

وساد تفاؤل حذر باحتمال اقتراب الهدنة، حيث قال مصدرلـ “ذا جارديان” إن القاهرة تسعي لتعميم الهدنة بين الطرفين.

وقال مصدر ثان في حركة الجهاد الاسلامي: "على اسرائيل الالتزام بوقف الاغتيالات في غزة والضفة الغربية"، موضحا بالتفصيل الشرط الرئيسي للحركة لوقف اطلاق النار.

كيف بدأت الغارات الجوية؟

 

واندلع العنف يوم الثلاثاء عندما قتلت إسرائيل ثلاثة أشخاص بارزين، وأصيب أكثر من 90 شخصا بجروح في غزة ، بينما عالجت خدمات الطوارئ الإسرائيلية نجمة داوود الحمراء خمسة أشخاص أصيبوا بشظايا أو زجاج ، أو أصيبوا بجروح جراء انفجار الصواريخ.

 

تدخلات أوروبية وأمريكية لحل الأزمة

 

دعا الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إلى "وقف إطلاق نار شامل وفوري" ، في حين حثت الولايات المتحدة على "اتخاذ خطوات لضمان الحد من العنف".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أصاب 170 هدفا لحركة الجهاد الإسلامي هذا الأسبوع بينما أطلق 866 صاروخا من غزة.

تصريحات إسرائيل حول الغارات

 

وقالت إسرائيل إن ربع الصواريخ سقطت داخل غزة وقتلت أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال.

التصعيد هذا الأسبوع هو الأسوأ منذ أغسطس، خصيصا بعد قتل 49 من سكان غزة في ثلاثة أيام من القتال.

وكان ما لا يقل عن 19 من القتلى من الأطفال ، بحسب الأمم المتحدة ، بينما أصابت الصواريخ ثلاثة أشخاص في إسرائيل.

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