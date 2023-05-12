عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: مطالب عديدة للشباب في الحوار الوطني.. منها اتحادات طلاب بالمدارس

أحمد فتحي
أحمد فتحي

قال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن التنسيقية، ومقرر لجنة الشباب في الحوار الوطني، إنه تحدث مع طلاب الجامعات واتحادات الطلاب لمعرفة ما يحتاجونه من الحوار الوطني، وتم التوضيح لخم بأن صوتهم سوف يصل،  فضلًا عن زيارة 108 جامعة من الإسكندرية لأسوان حكومية وأهلية وخاصة ومعاهد من أجل سماع صوت الطلاب وما يطلبه الشباب، مؤكدًأ أنه تم تلقى أفكار كثيرة خلال الفترة الماضية.

txt

برلماني: فصل الشباب عن الرياضة على مائدة الحوار الوطني.. فيديو

txt

8 سنوات من تعزيز الهُوية .. الحوار الوطني يبحث كيفية الحفاظ عليها

وأضاف «فتحي»، خلال حواره في برنامج «الحوار الوطني»، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، الذي يعرض على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مطالبة طلاب الجامعات بفصل وزارة الشباب عن الرياضة لا يعني تقصير الوزير، لكن ينظرون لنظرة مستقبلية، «أولويات الشباب دلوقتي العمل في ملف التطوع أو ملف الخدمات، يبقى لازم يبقى مؤهل ومدرب وعلى أعلى مستوى، لازم تكون فيه وزارة وليكن وزارة الشباب تدرب الشباب وتخرجهم كوادر».

 

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك مطالب على مائدة لجنة الشباب في الحوار الوطني تكمن في قانون منظمة لاتحاد الطلاب ليس فقط في الجامعات بل في المدارس أيضًا، مؤكدًا أن فصل الشباب عن الرياضة يجعل كل الشباب يشعرون بإنجازات الدولة المصرية بل ويشاركون فيها أيضًا، بدلا من القلق عليهم من الإحباط.

اتحادات طلاب اتحاد الطلاب اتحادات الطلاب التضامن الاجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي وزارة الشباب الحوار الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

مفاجأة بشأن الجنيه المصري و14 مليارا تنعش خزانة الدولة .. ماذا يحدث

لفيت عليه مصر كلها وهو مدفون جنبي.. والدة طفل دمياط تروى تفاصيل مثيرة.. شاهد

أعلن الرحيل وشكوى كهربا للفيفا .. زلزال مرتضى منصور يضرب الزمالك

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

فتاة ومخدرات.. القصة الكاملة للقبض على مؤدي المهرجانات في الشيخ زايد

ترشيحاتنا

روّج أدوية محظورة | قرار عاجل في السعودية بشأن صيدلي مصري

سقوط 33 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي علي غزة

تشكيل الهلال أمام الوحدة بكأس السعودية

التعليم العالي توضح موقف طلاب السنة التحضيرية بالجامعات الروسية من القبول بمصر

حكم تلقين المصلي التشهد في الصلاة إذا عجز عن حفظه.. الإفتاء توضح

وزير الصحة: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لمكافحة الأورام السرطانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصيبك بالشيخوخة.. 4 أجزاء من الدجاج احترس من تناولها

طريقة عمل سمك بوري بالبطاطس والكريمة.. بمذاق لا يقاوم

إقبال كبير على حفل شارموفرز في 6 أكتوبر.. صور

تعديل بسيط لتجعله أكثر احتشاما.. سعر خيالي لفستان أنغام في حفل الكويت

فيديو

صدمة تضرب الترجي وغيابات بالجملة | هل يفعلها الأهلي ؟

الجنيه يتعافى.. مفاجأة في سعر الدولار والذهب.. فيديو

أسعار اللحوم إلى أين.. الحكومة تتصدى للأزمة| شاهد

أفضل 5 شهادات بأعلى عائد.. استثمر أموالك في البنوك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ