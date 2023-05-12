8 سنوات من تعزيز الهُوية .. الحوار الوطني يبحث كيفية الحفاظ عليها

يواصل الحوار الوطني جلساته، حيث قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، برئاسة ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بدء جلسات الأسبوع الأول للحوار اعتبارًا من الأحد الموافق 14 مايو الجاري وحتى يوم 18 من نفس الشهر.

الحوار الوطني

الهُوية الوطنية المصرية على طاولة الحوار

كما قرر مجلس أمناء الحوار الوطني تخصيص يوم الخميس الموافق 18 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث في ذلك اليوم، تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخيرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حيث تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية؛ قضايا الهوية الوطنية.

وانطلقت الأربعاء 3 مايو 2023 - أولى جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل 2022، بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والحزبية ورجال الدولة والمال والأعمال والرياضة والفن والثقافة، إضافة لممثلي النقابات والاتحادات المهنية والعمالية والنوعية والمتخصصة والمجتمع المدني وأهل الخبرة والمعرفة.

وتم تحديد المحاور الرئيسية في الحوار الوطني، وتقسيمها إلى 3 محاور، بحيث يضم كل محور، عددا من اللجان التي تهتم بمناقشة الملفات بداخله، وجاء تقسيم المحاور كالتالي:

المحور السياسي.

المحور الاجتماعي.

المحور الاقتصادي.

فيما يخص لجان المحور الاجتماعي ، فقد تم تقسيم لجان المحور الاجتماعي، إلى 6 لجان فرعية كالتالي:

لجنة التعليم والبحث العلمي.

لجنة الصحة.

لجنة القضية السكانية.

لجنة الأسرة والتماسك المجتمع.

لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

لجنة الشباب.

ماذا عن لجنة الثقافة والهوية الوطنية؟

قال الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، إن لجنة الثقافة والهوية من اللجان المهمة في الحوار الوطني، نظرا لأن الثقافة حاضرة في كل سلوك، ويجب أن تفهم الثقافة بأنها أساليب الحياة والعادات والفكر وتوجهات الإنسان ورؤاهم للعالم، وأشكال السلوك المختلفة، وهذا حاضر في السياسة والاقتصاد والاجتماع.

أضاف أحمد زايد خلال تصريحات إعلامية أن المحور المجتمعي يتضمن موضوعات مختلفة من ضمنها الثقافة والهوية الوطنية، ومن أهم الموضوعات التي تناقشها اللجنة الهوية الوطنية والمؤسسات الثقافية.

وأشار إلى أنه يوجد مؤسسات مسؤولة عن الثقافة مثل المجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية البحث العلمي والمجالس الثقافية المختلفة سواء المراكز الخاصة بالسينما أو الطفل، ويطرح حولها حوار حول توجهها ودورها ومدى القيام بدورها وكيفية أداء دور قوي في المجتمع.

وأوضح أن اللجنة تناقش أيضا السياسات الثقافية والرؤية الثقافية، ومدى تكوين هذه الرؤية الثقافية والرسالة وتشكيل الوعي والمزاج العام للمجتمع وإمكانية رسم سياسات ثقافية واضحة.

محاولات لطمس الهُوية الوطنية المصرية

في عام 2020 وبالتحديد خلال مناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن ثورة 30 يونيو قضت على كل المحاولات المستميتة لطمس الهوية الوطنية، وأن جماهير الأمة خلال هذه الثورة المجيدة سطرت بإرادتها ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن.

وأوضح: “لقد تابع العالم أجمع باندهاش وإعجاب انطلاق شرارة ثورتنا المباركة التى قضت على كل محاولات البعض المستميتة لطمس الهوية الوطنية، فقد ظن هؤلاء ومن يقف وراءهم أن مصر قد دانت لهم دون غيرهم من أبناء الوطن وأن أهدافهم التى يسعون إليها قد أصبحت قريبة المنال”.

وحول التحديات التي تواجه الهوية الوطنية والمحاولات الكثيرة التي يقوم بها أهل الشر لطمسها؛

تحدث وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ النائب طارق نصير وقال في 2022 إن هناك عدوا خفيا، يستهدف طمس الهوية الوطنية ومحاصرة الدولة بالشائعات وتغييب الوعي، مشيرًا إلى أنه تواجه الدولة المصرية في هذه الآونة تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة لم تشهدها من قبل على مر تاريخها المعاصر، في ظل عالم يموج بالصراعات السياسية والحروب الاقتصادية والهيمنة التكنولوجية والنزاعات المسلحة، ولقد وضح جليًا من دراسة القضايا والأزمات المعاصرة أن أخطر التحديات على الدولة الوطنية ذلك العدو الخفي المتمثل في الغزو الثقافي ومحاولات طمس الهوية الوطنية، وتغييب الوعي الوطني، ومحاصرة الدولة بالشائعات والنقد الهدام، ما يسهّل من تفكيك قوى التماسك المجتمعي ومؤسسات الدولة الوطنية.

ونوه وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي قائلا: "وفي هذا الإطار فقد لعبت الحروب بالوكالة من خلال تصدير الجماعات الإرهابية، وتوجيه العقول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتغيير نظم الحكم بالثورات والاحتجاجات الشعبية غير السلمية، كأبرز أدوات إسقاط الدولة الوطنية وتدمير مقدرات شعوبها، وخاضت مصر في عام 2013 معركة استعادة الهوية الوطنية من أيدي جماعات الفكر المتطرف".

وأشار إلى أنه "لما كانت الدراسات والنظريات الحديثة في العلوم الاجتماعية تؤكد على أن الوعي الوطني ليس قضية فلسفية أو اجتماعية فحسب، بل صناعة تحتاج للتنمية، وباتت (صناعة الوعي الوطني) تتطلب وضع خطط قومية واستراتيجيات طموحة (لاستدامة الوعي الوطني)، وإذكاء روح (المواطنة الإيجابية) بالتركيز على خلق أدوات لبناء أجيال قادرة على فهم الواقع بشقيه (الحقيقي والافتراضي) والتعامل معه بإيجابية، وتحصين الفرد والمجتمع بالقيم".

وأردف قائلا إن ضرورات ومبررات الأمن القومي تتطلب وجود استراتيجية ورؤية قومية ترسم أهمية وأهداف وملامح استدامة الوعى الوطني، وتحدد بوضوح أدوار مؤسسات الدولة المعنية وأوجه التعاون بينها، وخطط رفع الوعي الإيجابي لدى فئات المواطنين كافة، ما يضمن تنفيذ هذه الرؤية بفاعلية وكفاءة واستدامة.

ولأن الهوية الوطنية المصرية تتكون من عناصر عديدة؛

توجهت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، في مارس 2023 بسؤال برلماني، موجه إلى وزيرة الثقافة، بشأن دور الوزارة في بناء الوعي وصون الهوية الوطنية.

وجاء في المذكرة المذكرة الإيضاحية، أن الهوية الوطنية المصرية لا يوجد ما يناظرها على مستوى العالم، وهي هوية متجانسة تتكون من عناصر عديدة كلها منصهرة في مركب فريد، مثل العنصر الفرعوني والقبطي والآسيوي والأفريقي والنيلي والمتوسطي والعربي والإسلامي.

وأضافت أن الهُوية الوطنية المصرية، تواجه عددًا من التحديات في الوقت الراهن ولعل أبرزها التحدي الأيديولوجي والثقافي، في ظل محاولات خارجية للعبث بها، كما أنه على مدار تاريخنا كانت ولا تزال هناك جهود خارجية لطمس الهوية المصرية.

وطالبت بتفعيل دور قصور الثقافة على مستوى الجمهورية للقيام بدورها التوعوي في نشر الثقافة بين الشباب، قائلةً: "كلما زاد الوعي الثقافي كلما تمسك المواطن بهويته وحضارته"، مضيفة: "لابد من تفعيل دور الوزارة التي تكتفي بالعروض والمهرجانات الفنية والغنائية في الأعياد القومية للمحافظات دون التركيز على الشباب".

ولما تمثله الهوية الوطنية المصرية من أهمية، فمن الضروري وضع حلول وطرق للحفاظ عليها؛

أكد أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الهوية المصرية الوطنية تتشكل من مجموعة من القيم والأخلاقيات التي تراكمت عبر حضارة 10 آلاف سنة، وهي هوية فريدة نظرا لأنها أقدم هوية لحضارة في التاريخ.

وقال مبارك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التنسيقية والحوار الوطني"، إن سلامة الهوية هي التي تحافظ على سلامة المجتمع سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، موضحا أن قضية الهوية ليست فرعية بل هي قضية مرتبطة بالأمن القومي.

وأضاف مبارك أن تكسير قيم المجتمع إحدى مظاهر ضرب الهوية، مشيرا إلى أنه في ظل التحديات العالمية الحالية والتطور التكنولوجي لابد من أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحفاظ على الهوية الوطنية بشكل تتكامل فيه جميع الجهود من الجهات المعنية والوزارات المختلفة لإنتاج محتوى تعليمي تربوي يعزز الهوية الوطنية ويحافظ عليها.

الهوية الوطنية الجامعة وروح التسامح

قال الدكتور أحمد عبد الظاهر ، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة إنه من الملائم إلقاء الضوء على بعض نصوص الدستور ذات الصلة، وفى هذا الصدد، قد يرى البعض من المفيد الإشارة إلى مواد الهوية الواردة فى صدر الدستور، لا سيما المادة الثانية من الدستور، بنصها على أن “الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع”، ومن ثم، فقد يجد البعض فى هذا النص سنداً ونصيراً له فى القول بالهوية العربية الإسلامية دون غيرها. ولكن، وبقراءة المادة السابعة والأربعين من الدستور، نجدها تنص على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.

وأضاف أستاذ القانون : وتضيف المادة الخمسون من الدستور ذاته أن تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبى والفنى بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أىٍّ من ذلك جريمة يعاقِب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماماً خاصاً بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر.

واستكمل : وهكذا يُكرس المشرع الدستورى المصرى الهوية الوطنية الجامعة لمصر، من خلال القول إن الهوية الثقافية المصرية ذات روافد حضارية متنوعة، ولم يكتفِ الدستور بذلك، وإنما يؤكد أن تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة والقبطية والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، وبالترتيب على ذلك، كان من الطبيعى أن يلقى المشرع الدستورى على عاتق الدولة التزاماً بأن تولى اهتماماً خاصاً بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر.

وتابع : والواقع أن هذه الهوية الوطنية الجامعة هى التى أضفت على مصر مسحة من التسامح والانفتاح وقبول الآخر، وبحيث وجد فيها الكثير من الأجانب ملاذاً وملجأً ومستقراً، فأقاموا على أرضها، وانصهروا فيها مندمجين مع شعبها، فكانوا بذلك مصريي الهوى، فلا غرو إذن أن تجد من الإخوة العرب والأجانب من يهيم حباً فى مصر، مؤكداً عشقه لترابها وأرضها وسمائها، مدافعاً عنها فى مواجهة الفئة الباغية الضالة. وصدق الله العظيم إذ يقول: “ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ”، حفظ الله مصر الحبيبة من كل مكروه وسوء.

9 مليارات جنيه للحفاظ على الهوية الوطنية

في فبراير 2022 قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة سعت إلى ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، وذلك من خلال تفعيل دور المؤسسات الثقافية، وتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الثقافية المختلفة، والتي بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 9 مليارات جنيه؛

تم تنفيذ 113 ألف نشاط ثقافي في مجال تعزيز القيم الإيجابية والنهوض بالذوق العام للمجتمع، وترسيخ الهوية الوطنية، استفاد منها بشكل مباشر نحو4.5 مليون مواطن، إلى جانب البرامج الخاصة بتطوير المؤسسات الثقافية، والتي تضمنت إحلال وتطوير940 مؤسسة ثقافية، بإجمالي تكلفة 1.44 مليار جنيه، وافتتاح 56 موقعا ثقافيا في 17 محافظة بإجمالي تكلفة 1.3 مليار جنيه، وذلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منها افتتاح متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب بحي الأزهر، وافتتاح مُتحف محمود خليل وحرمه، إلى جانب العديد من قصور وبيوت الثقافة، والمكتبات بتلك المحافظات.

تنفيذ 239 خدمة مُميكنة، وربط 134 موقعا ثقافيا بشبكة المعلومات الدولية، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية لإتاحة وتأمين المحتوى الثقافي إلكترونياً، تم خلالها إتاحة 536 كتابا للاطلاع بالمجان، كما تم رقمنة نحو 13ألف كتاب في إطار مشروع التحول الرقمي، بالإضافة إلى رقمنة 2090 مخطوطا تاريخيا، وأفلام تسجيلية وسينمائية، وغيرها من المواد والمشروعات الثقافية، فضلاً عن تنفيذ 2244 نشاطاً متنوعاً في مجال نبذ التطرف بتكلفة 264 مليون جنيه.