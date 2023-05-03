تنسيقية شباب الأحزاب: الحفاظ على الهوية الوطنية يحتاج إلى استراتيجية متكاملة

أكد أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الهوية المصرية الوطنية تتشكل من مجموعة من القيم والأخلاقيات التي تراكمت عبر حضارة 10 آلاف سنة، وهي هوية فريدة نظرا لأنها أقدم هوية لحضارة في التاريخ.

وقال مبارك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التنسيقية والحوار الوطني"، إن سلامة الهوية هي التي تحافظ على سلامة المجتمع سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، موضحا أن قضية الهوية ليست فرعية بل هي قضية مرتبطة بالأمن القومي.



وأضاف مبارك أن تكسير قيم المجتمع هي إحدى مظاهر ضرب الهوية، مشيرا إلى أنه في ظل التحديات العالمية الحالية والتطور التكنولوجي لابد من أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحفاظ على الهوية الوطنية بشكل تتكامل فيه جميع الجهود من الجهات المعنية والوزارات المختلفة لإنتاج محتوى تعليمي تربوي يعزز الهوية الوطنية ويحافظ عليها.